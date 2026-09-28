中美元首會晤落地禁毒合作　取得可視化成果

中評社北京9月28日電／剛剛結束的中美元首會晤達成八點成果共識，其中特別提到一點：中美禁毒執法部門合作取得可視化成果。



據央視新聞報導，幾個月前，中美元首北京會晤時，雙方提到的還是拓展執法等領域的交流合作。這一次，拓展合作後面，已經有了具體的結果。



其中一件，就是中美禁毒執法部門今年8月聯合偵破、9月公布細節的跨國涉毒案件。



有意思的是，在描述這一合作時，中方在新聞稿中用了“可視化成果”這一表述，美方的新聞稿中，則用到了“major milestone”（重大里程碑）。



落實元首共識，拓展交流合作，正確的認知、正確的行動，會給中美關係帶來哪些正向的反饋？



中美禁毒執法合作，正好提供了一個觀察的切口。



這次訪問期間，中方提到：中方願同美國加強禁毒、執法等合作。



願同美國加強合作，表明的是中方的態度。再看合作需求從哪裡來：對中美之間公開的禁毒執法案例做個梳理，可以發現，不少合作都是應美方請求展開的。



其中原因不難理解。美國是全球最大的芬太尼類藥品生產國和消費國，阿片類藥物濫用嚴重。



如今，龐大的毒品消費市場甚至牽出了一條漫長的跨國鏈條。



一些非法制毒分子為了製造毒品，會在全世界尋找原料和潛在可被用於制毒的化學品，還會在各國找一些經銷商。



整條非法鏈條上可能既有打廣告的、賣貨的、提供交易平台的，也有負責加工、運輸、分銷和涉毒洗錢的。這些環節分散在不同國家，單看其中一筆交易，很難知道它與後面的制毒活動有什麼關係。



中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。早在2019年，中國就成為全球範圍內第一個對芬太尼類物質實行整類列管的國家。中國還建立了覆蓋365個城市近5000家污水處理廠的城市生活污水監測網絡，以及涵蓋高風險人群的生物樣品監測網絡。