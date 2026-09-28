大熊貓“平平”“福雙”運至亞特蘭大動物園

9月27日，中國大熊貓“平平”“福雙”搭乘包機抵達美國亞特蘭大國際機場。（新華社圖片） 中評社香港9月28日電／美國東部時間27日晨，中國大熊貓“平平”“福雙”搭乘包機抵達美國亞特蘭大國際機場。隨後，這對大熊貓被順利轉運至亞特蘭大動物園，進行約一個月的常規檢疫隔離。



成都大熊貓繁育研究基地發布消息說，包機降落後，中美雙方獸醫和飼養員聯合檢查，兩只大熊貓健康狀況良好。中方獸醫和飼養員將駐園3個月，照顧兩只大熊貓度過隔離檢疫期，開展應激適應與行為訓練，幫助它們盡快適應新環境。



新華社報導，亞特蘭大動物園園長雷蒙德·金表示：“這是讓亞特蘭大動物園極為興奮的一天。我們熱烈歡迎‘平平’和‘福雙’，並以無比興奮的心情和大家分享這一喜悅。亞特蘭大動物園將與中國野生動物保護協會合作，繼續推進大熊貓保護工作。”



亞特蘭大動物園副園長吉娜·費列在接受新華社記者採訪時說，動物園已對場館進行升級改造並做好各方面準備，期待大熊貓度過一個多月的適應期後，與遊客正式見面。



根據中美雙方安排，這對大熊貓將在亞特蘭大動物園開啟為期10年的旅居生活。大熊貓“平平”為雄性，2020年3月17日出生；“福雙”為雌性，2020年10月18日出生。