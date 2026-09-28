塞爾維亞總統武契奇辭職　競選下屆總理

9月27日，武契奇在塞爾維亞首都貝爾格萊德出席新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月28日電／塞爾維亞總統武契奇27日提交辭呈，辭去總統職務。根據此前宣布，他將競選下屆政府總理。



據新華社報導，根據塞爾維亞憲法及《總統法》，總統向國民議會議長提交書面辭呈，辭呈送達國民議會後，其任期於當日終止，無需經國民議會或議長批准。總統辭職後，國民議會議長將代行總統職權，最長不得超過3個月，且須在這3個月內宣布舉行總統選舉。



本月5日，塞爾維亞前進黨總委員會決定，推舉武契奇為該黨議會選舉名單領銜人和總理候選人，武契奇隨後接受推舉。9日，武契奇簽署總統令解散議會，並宣布於10月25日提前舉行議會選舉。武契奇14日表示，他將於27日辭去總統職務，辭職後他將以“普通公民”身份參加總理競選。



根據塞爾維亞憲法，議會選舉產生新一屆國民議會後，將啟動組閣程序。代行總統職權者在聽取各方當選代表意見後，向國民議會提出總理人選。總理人選提交政府綱領並提出政府成員名單，由國民議會以全體議員多數票通過後，政府正式成立。



武契奇2017年4月當選總統，2022年5月連任。根據塞爾維亞憲法，總統任期5年，可連任一次。