神二十三乘組艙外暴露實驗　創多個國際首次

參與神舟23號載人飛行任務的香港載荷專家黎家盈（右）在中國空間站內工作。（圖片來源：視頻截圖） 中評社香港9月28日電／中秋佳節期間，神舟二十三號航天員乘組完成了大量空間科學實（試）驗。中國載人航天工程辦公室官方發布的《天宮TV》顯示，上周（9月20－26日），神舟二十三號乘組統籌推進空間站平台運維、航天員健康管理、載荷進出艙等重點工作，各項任務高效有序推進。



據大公報報導，神舟二十三號乘組進駐空間站四個多月以來，已順利完成出艙活動、艙外設備維修、載荷安裝調試等多項核心任務，同時完成了“天宮課堂港澳專場”等航天科普工作。



在上周任務中，乘組重點完成載荷進出艙相關工作。本次出艙的元器件與組件艙外通用試驗裝置，涉及多項國內前沿技術，涵蓋超低噪聲MEMS加速度計、空芯光子帶隙光纖陀螺、先進工藝器件、基於國產AI芯片的遙感目標檢測等多個試驗單元。《天宮TV》披露，這批試驗裝置聚焦空間新技術與應用領域，依託太空微重力、高真空、強輻射的獨特環境，開展關鍵技術在軌驗證，有望為我國前沿領域技術提供重要支撐。



在地面科研團隊協同配合下，乘組圓滿完成材料艙外暴露實驗裝置回艙工作。該裝置於2022年11月12日隨天舟五號貨運飛船入軌，是我國空間站長期在軌材料科學研究的重要設備之一。截至目前，裝置已累計完成三批次16項艙外暴露實驗，獲得多項國際首次科研成果，填補多項空間材料領域研究空白。



當前，裝置正有序開展第四輪試驗，覆蓋8項重點科研項目、26個單元樣品，持續探索各類新材料在極端太空環境下的性能變化規律，為航空航天新材料研發、應用與優化提供核心數據支撐。



在航天醫學實驗領域，乘組順利完成在軌觸覺感知實驗的質量感知及手臂震動實驗測試，該項目針對太空微重力環境對人體感知系統的影響展開研究，精準捕捉航天員在軌觸覺感受能力的動態變化規律，為優化航天員在軌作業適配性、保障長期駐留安全提供科學依據。同時，乘組持續開展航天員心理與行為能力研究，完成應急決策能力評估、在軌情緒狀態測試等常態化項目，持續積累長期在軌人體心理、行為數據。此外，乘組完成空間應用在軌低溫裝置內樣品轉移工作。



在空間站組合體平台照料方面，乘組按計劃完成再生生保系統水汽分離裝置組件更換。健康保障方面，三名航天員有序完成12導心電圖、無創心功能檢查等全面醫學篩查，精準監測身體機能狀態。針對長期在軌失重帶來的生理影響，航天員堅持常態化在軌運動，使用骨丟失對抗儀、神經肌肉刺激儀等專用設備，對抗失重生理效應。