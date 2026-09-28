特朗普預計美伊將在幾天內重啓談判

特朗普 （新華社資料圖片） 中評社香港9月28日電／美國總統特朗普27日表示，他預計美國和伊朗將在接下來一周內重啓談判。



據美國阿克西奧斯新聞網站報道，特朗普當天在接受該媒體電話采訪時作出上述表態。



新華社引述報道，特朗普還說，他“一直在考慮”是否恢複對伊朗的軍事打擊，同時美軍正在協助從霍爾木茲海峽運出“大量石油”。



這家媒體援引地區消息人士的話稱，預計美伊最早將於28日舉行新一輪間接對話，卡塔爾等調解方正在斡旋，但美伊在關鍵問題上存在巨大分歧。伊朗希望將談判重點放在霍爾木茲海峽通航和解除美對伊海上封鎖上，特朗普政府則要求伊朗同意在核問題上作出讓步。



22日，美國總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納在紐約聯合國大會期間與伊朗外長阿拉格齊進行了間接會談。據美媒報道，伊方提議，如美國解除海上封鎖、取消石油銷售制裁并恢複地區停火，伊朗將在七天內重新開放霍爾木茲海峽并重啓核談判。特朗普26日向媒體確

認，他已拒絕伊朗的這一提議。



阿拉格齊27日接受美國全國廣播公司采訪時說，盡管特朗普發表了公開言論，但美方尚未通過調停方正式向伊朗傳達拒絕伊方提議的決定。伊朗已做好與美國戰事重開的准備，也隨時准備進行外交接觸。他說，美國中期選舉不在伊朗考量之中，“我們只關心自己的國家利益。我們願意進行談判。