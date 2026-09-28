伊朗稱已為與美戰事重開做好準備

中評社北京9月28日電／新華社引述伊朗邁赫爾通訊社27日報導，伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗已做好與美國戰事重開的準備，但尚未放棄通過外交途徑進行接觸。



阿拉格齊當天接受美國全國廣播公司採訪時說，“我們已為戰事重開做好充分準備”，與此同時，“我們也隨時準備進行外交接觸”。“這取決於美國總統特朗普的選擇。”



此前，阿拉格齊25日在紐約聯合國總部舉行的記者會上宣布，伊朗已通過卡塔爾向美國轉達一個有關重新開放霍爾木茲海峽的計劃，如果美方據此採取必要行動，霍爾木茲海峽可以在七日內重新開放，恢復正常海運。不過，美國《華爾街日報》25日報導稱，特朗普拒絕了伊方的相關提議，並告訴其助手他可能在11月美國國會中期選舉後恢復對伊朗的轟炸。



伊朗邁赫爾通訊社27日的報導說，阿拉格齊表示，儘管特朗普發表了公開言論，但美方尚未通過調停方正式向伊朗傳達拒絕的決定。他重申，作為結束衝突協議的一部分，伊朗準備重新開放海峽；作為交換條件，“我們要求解凍被非法扣押的資金和資產，並希望能夠出售石油”。



阿拉格齊指出，這些條件“並非新要求”，而是美國此前已在伊斯蘭堡諒解備忘錄中承諾過的事項。



針對美國可能對伊朗發動的襲擊，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞27日表示，伊朗武裝部隊已做好充分準備，將竭盡全力進行對抗。他指出，“美國的優先事項是確保以色列政權的安全並維護其自身利益，而非該地區伊斯蘭國家的利益”，將美國勢力驅逐出西亞將使該地區更加安全。



