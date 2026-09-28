透過這場博覽會　看數字貿易“含智量”

9月24日，第五屆全球數字貿易博覽會啟動儀式在浙江省杭州市舉行。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月28日電／996家人工智能企業參展，超5萬名專業客商到會採購，首發首秀首展達226項，發布行業權威報告、榜單、倡議、共識超百項……27日，第五屆全球數字貿易博覽會在浙江杭州落下帷幕。本屆數貿會以“在數貿會遇見AI未來”為主題，展覽總面積、海外展團數量、國際客商人數等均創新高。



據央視新聞報導，數字貿易是數字經濟的重要組成部分，已成為推動全球貿易增長的新引擎。本屆數貿會期間發布的《全球數字貿易發展報告2026》顯示，2025年全球數字貿易出口額達7.75萬億美元，同比增長7.1%，占全球貨物與服務出口總額的22.2%，連續多年跑贏全球貿易整體增速。展館內，密集的腳步、熱絡的洽談、隨處可見的二維碼，構成最直觀的“數字貿易熱力圖”。在這背後，一個清晰的變化正在發生：隨著AI技術飛速發展，越來越多的貿易被“搬”進數字世界，數字貿易的“含智量”正加速提升。



從“買商品”到“買方案”



本屆數貿會首次設置詞元專區。沿著通道逛展，可一路看到算力底座、大模型服務、行業應用的全鏈條。117家算力企業、186家數據企業、236家算法企業、367家智能終端企業集中亮相——一條完整的AI產業鏈在數貿會舞台上“首秀”，吸引了全球各地的客商。他們來到這裡不只買商品，更要買服務、買技術、買解決方案。



比如，來自主賓國馬來西亞的客商與《點“經”之筆》記者交流說，這次不僅採購算力服務，也來尋找智能工廠、智慧城市的解決方案。圍繞這些需求，中國企業也從以往單純展示商品，升級為提供全鏈條的數字貿易服務。



這樣的底氣從何而來？一方面來自我國已形成完整人工智能產業體系，算力規模居全球前列。2025年中國人工智能核心產業規模突破1.2萬億元，企業數量超6200家。另一方面，中國的人工智能等技術發展堅持開源開放路線，搭建起各國都能攀登的“數字階梯”，從而推動更加普惠的貿易。



從“網劇出海”到“AI造劇”



本屆數貿會上，數智文娛館是熱門“打卡地”，而AI短劇成為不少國際客商加到購物車裡的新品類。法國客商、資深電影人朱利安·海特說，現在頂尖的視頻大模型都來自中國，希望能把中國AI短劇的製作技術、經驗和模式帶到歐洲市場。