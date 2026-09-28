亞特蘭大動物園副園長費列：很興奮大熊貓重返

中評社香港9月28日電／“在經過漫長的兩年後，我們對中國大熊貓能够重返亞特蘭大動物園感到非常興奮。”美國亞特蘭大動物園副園長吉娜·費列日前接受新華社記者專訪時說，動物園為此已經做了長時間准備，期待“平平”和“福雙”早日與游客見面。



美國東部時間27日晨，中國大熊貓“平平”“福雙”搭乘包機抵達美國亞特蘭大國際機場。根據中美雙方安排，這對大熊貓將在亞特蘭大動物園開啓為期10年的旅居生活。



日前飛赴成都安排大熊貓赴美行程的費列說：“自從上一對大熊貓及其後代兩年前離開後，我們就一直在准備。亞特蘭大和美國其他地方都在期待。這對我們所有人來說都是一個非常好的消息，亞特蘭大動物園興奮地歡迎新大熊貓的到來。”



費列說：“我們已經為‘平平’和‘福雙’的到來做好准備。我們對它們的栖息地做了很多提升改進，新的日間房空間大了很多，并配置了頂級的照明、地板及其他設施，讓它們得到最好的照料。”



費列表示，在“平平”和“福雙”抵美後，將有一個多月的時間進行調整，適應新環境。在此期間，園方將為它們提供非常安靜和舒適的環境。“此後，我們將分享它們的情況并讓我們的社區和全美民衆見到它們。”



中方與亞特蘭大動物園開展大熊貓保護合作研究已有二十餘年，取得一系列重要成果，累計繁育成活大熊貓5胎7崽。旅居亞特蘭大動物園的大熊貓“倫倫”“洋洋”和它們的雙胞胎女兒已於2024年10月13日回國。