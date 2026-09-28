拒絕伊朗七天方案　特朗普真的不想談了嗎

美國總統特朗普（新華社資料圖片） 中評社北京9月28日電／當地時間9月26日，美國總統特朗普稱，他拒絕了伊朗提出的“七日內重新開放霍爾木茲海峽”的提議。



據央視新聞報導，特朗普說，美方完全控制了霍爾木茲海峽，大量石油正從霍爾木茲海峽運出。伊朗希望達成協議，立即重開霍爾木茲海峽，但“我拒絕了他們的提議”。



中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天在接受總台環球資訊《閃評》欄目專訪時分析，美方並非不想與伊朗達成協議，而是希望爭取時間，迫使伊朗做出更大的讓步。



特朗普政府拒絕伊方的“七天重開海峽的方案”，其實並不意味著美方不願意以談判的方式來解決這場危機，而是特朗普政府要求以一個非常體面、一種美國占優的方式來化解這場衝突。



首先，這次伊朗提出的方案達不到美國的要求。因為在這個方案中，伊朗主要做的是計劃在第六天、第七天重新開放海峽，而美國要在前幾天完成比如各線停戰，解除對伊朗的海上封鎖，包括解凍一些伊朗的海外資產等行動。在美方看來，這仍然是一個伊朗占優，美方並沒有占到優勢，對美方並不是一個很好的協議。



第二，美國最近推動了對伊朗新的史無前例的制裁和經濟孤立行動，而且美方也認為，這些制裁行動取得了一定的成效，所以特朗普政府希望爭取更多時間，讓這些制裁進一步地發揮效力。



第三，最近美國也在阿曼一側開辟了所謂海峽南部的航道，讓一些油輪可以秘密地進出。再結合美國對伊朗的海上封鎖，實際上美國是以一種新的方式在蠶食伊朗對海峽的影響力。在這種情況下，重新打開海峽現在對美國來說，並不是那麼緊迫的一個任務。



當地時間27日，伊朗外長阿拉格齊表示，伊方已獲悉美方對於重開霍爾木茲海峽提議的初步反應，伊朗正等待調解方轉達最終立場，並將據此做出決定。此前，伊朗總統佩澤希齊揚曾表示，鑒於每一輪談判後美國都會發動襲擊並實施制裁，伊朗不再信任與美國的對話。



對此，秦天表示，伊朗方面仍然願意談判，但也對美國保持高度警惕。



伊朗領導層現在對美國確實不信任，但是如果可以談判，那麼也願意去試一試。這次伊朗通過提出“七天方案”，還是顯示出了對談的積極性，反映出伊朗確實感受到了比較大的經濟壓力，希望通過談判來緩解一下自身的壓力。