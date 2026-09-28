黑色10月恐重演？ 專家警告美股危機四伏

中評社台北9月28日電／隨著9月進入尾聲，10月股災是否重演再度受到關注。美國財經新聞網站《MarketWatch》專欄作家達斯警告，市場崩盤所需的主要條件如今幾乎已全部到位，只待最後的觸發事件出現。



1929年10月28日，道瓊工業指數單日大跌12.8%；1987年10月19日更重挫22.6%，創下最大單日跌幅紀錄，史稱“黑色星期一”。兩次重大股災都發生在10月，市場對10月走勢格外敏感。



據《中時新聞網》報導，相較於特定月份，達斯認為目前更值得關注的是市場本身已累積的風險。他指出，自2000年以來，資產價格漲幅已超過基本現金流增加速度，房地產與股市估值偏高。



全球債務目前約達348兆美元，相當於全球經濟產出的308%，10年前約為210兆美元。政府債務同樣持續增加，日本、美國及英國政府債務占經濟產出的比例分別達252%、127%及106%，較2000年增加116%、71%及69%。私人部門也存在大量借貸，部分投資人、基金及企業甚至以相同的基本現金流作為借貸基礎。



再融資壓力也是市場風險之一。約6.7兆美元債務，包括1.2兆美元非投資級債務及3300億美元私人信貸貸款，必須在2028年前進行再融資，而且成本可能高於目前的低利率。美國政府每年也須為約三分之一的債務進行再融資。



達斯指出，低資金成本原本可以緩衝企業及市場的資金缺口，但低政府債券殖利率時代已經結束。戰爭、供應鏈中斷，以及企業基於國家安全風險將生產移回本國，都可能推高成本，使利率維持高檔的時間拉長。



當融資成本提高，現金不足可能進一步造成破產與信用損失。與此同時，金融機構、衍生性金融商品、證券化市場與其他市場結構彼此高度連結，也形成多重風險傳播路徑。 一旦多個市場參與者同時出清持有的部位，這些相互連結的市場可能放大震盪。在高度連結的金融體系中，即使原本規模不大的部位遭到清算，也可能形成連鎖反應。



除了金融市場本身的脆弱性，達斯也認為市場的避震機制可能不足。監管當局已鬆綁資本要求，可能削弱危機發生時的緩衝力，而政府與央行能否再次提供足夠支援，也受到預算赤字與高債務限制。



至於真正可能引爆市場的最後一根稻草，達斯點出的並非特定月份，而是地緣政治事件、自然災害、債務違約，或金融市場突然出現變化，例如意外的經濟數據或大幅升息。