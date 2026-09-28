沈政男：台北市長之戰兩座大山擋“洋流”

沈伯洋 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月28日電／2026年台北市長選戰，日益激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起洋流。精神科醫師沈政男認為，洋流有兩座大山擋在前頭，也是兩大障礙，一是投票率最少7成，二是中間選民得票率必須是台北市長蔣萬安的兩倍。



《中時新聞網》報導，沈政男27日在臉書貼文表示，大罷免不會成功，“洋流”亦然，只能當成選舉夏令營玩玩，因為有兩座大山擋在你們前頭，一是投票率最少7成，二是中間選民得票率必須是蔣萬安的兩倍。沈伯洋跑到台中去跟民進黨台中市長參選人何欣純合體，結果表演吃東西，馬上露出馬腳。他在台中拿雞蛋糕去淋辣椒醬，完全如出一轍，就是從頭到尾不曉得自己在幹嘛，有機會就亂搞，只要有舞台、能賺聲量就好。



沈政男接著指出，台北市長選舉，從1994年以來，民進黨衹有陳水扁在1998年，拿到了催票率，也就是得票數除以總選舉人數，達36%，其他都遠低於這個比率。陳水扁那次，投票率達8成。36%是“洋流”必須面對的千仞高山，要達到這樣的催票率，必須投票率至少7成，而且中間選民得票率是蔣萬安的兩倍，才可能達成。



沈政男點出，歷史上衹有2014年的柯文哲達到這樣的目標，那次投票率7成，他的催票率達39%。他是掛民進黨牌子嗎？他是無黨籍。沈伯洋是民進黨，光是兩者的仇恨值堆疊起來，就難以吸引中間選民了。2018年的高雄“韓流”也是這樣的投票率與得票率，一句“高雄又老又窮”，打動高雄選民。現在沈伯洋在喊什麼？就胡扯老鼠多、亂砍樹！



沈政男更分析說，這兩個障礙形成的原因，一是台北市的國民黨基本盤比民進黨多7%左右，二是投票率已經逐年下降，要中間選民出來投票越來越困難。“洋流”就當成沈伯洋小朋友的選舉夏令營，要陪他在雞蛋糕淋辣椒醬，或著矇著眼睛吃滷肉飯，做一些亂七八糟的選舉噱頭，那些人儘管去，切莫當真，以為像大罷免一樣，一定會成功，結果到了開票夜又在那邊哭哭啼啼，說什麼美好的仗已經打過了云云。