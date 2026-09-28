蔣萬安赴進安宮參拜人氣旺！徐巧芯讚這一幕

中評社台北9月28日電／台北市長蔣萬安27日下午赴松山進安宮參拜，受到大批支持者熱情包圍，高喊“蔣萬安凍蒜”，一路搶著合照、簽名，蔣甚至花了近8分鐘才走進宮殿。國民黨“立委”徐巧芯直呼現場簡直寸步難行，更透露不少人都是在附近聽說市長要來，因此趕緊跑過來見一面，“充滿信心、希望與愛，“這個氛圍感才是我們要的台北市”。



《中時新聞網》報導，徐巧芯昨在臉書提到，她跟蔣萬安昨一起到進安宮參拜，讓她體會到蔣市長的人氣，被上百名粉絲包圍，現場簡直寸步難行；徐說藍營支持者相對來說比較“i”，好多人在她旁邊拿著相機跟筆記本，默默跟朋友說“好想跟萬安市長拍照”、“想給他簽名”，說歸說，卻不太敢往前，眼神裡充滿期待卻有點不好意思，真的好可愛。



徐巧芯見狀便引導民眾拍照、簽名的順序，想要的通通有，接著大家氣氛越來越好，好多人第一次見面卻跟朋友、家人一樣，本來互相不認識的都聊起來了，甚至互相幫助，借筆或者幫忙對方拍照。



徐巧芯說她在蔣萬安被簇擁時，找機會與旁邊的年輕美女帥哥們聊天，才發現大家都是在附近聽說市長要來，趕緊跑過來見一面，並直言充滿信心、希望與愛，“這個氛圍感才是我們要的台北市｣。



蔣萬安27日赴松山進安宮參拜，徐巧芯、台北市議會議長戴錫欽、國民黨議員秦慧珠、詹為元、議員參選人許原榮，以及民眾黨議員參選人許甫等人到場陪同，現場支持者陸續上前與蔣萬安握手、合照，廟方也特別送上吉祥物“菜頭、鳳梨、粽子”，分別象徵“好彩頭”、“旺旺來”及“包中”。