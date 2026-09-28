數貿會首設詞元主題展區　有何看點

9月24日，觀眾在第五屆數貿會數字貿易主題展館參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月28日電／9月23日至27日，第五屆全球數字貿易博覽會在浙江杭州舉辦，首創的詞元（Token）主題AI未來展區，備受業界關注，展現三大看點。



看點一：展示詞元製造、分發、應用全產業鏈，探索“瓦特”變“比特”的算力貿易新路徑。



走進展會現場的詞元專區，算力底座、主流大模型、行業應用、智能硬件等板塊依次呈現。算力企業集中展示智算集群、芯片、算力調度平台，向觀眾直觀展現算力資源如何轉化為可供調用的詞元服務；通義千問、DeepSeek等大模型則演示詞元在文本生成、智能推理、多模態理解中的調用機制……



“詞元專區的設立，是把抽象的AI（人工智能）底層能力具象化，讓產業界看懂詞元背後的算力貿易邏輯。”浙江省國際經濟博覽中心主任李楊說，過去數字貿易聚焦軟件、數據和數字服務產品，而詞元服務意味著算力可按調用量計量、交易，形成全新的數字商品形態。



參展商亞康股份是一家算力全產業鏈綜合服務商。在本屆數貿會上，這家公司首發了一站式企業級AI算力與模型服務運營平台，實現從底層硬件到上層智能應用的一體化交付。



公司戰略發展總監高璐說：“這是公司第一次參加數貿會，感覺非常有收穫，不少參展的AIGC內容創作企業、地方政府等對算力有需求的客戶都表達了合作意願，還有來自中亞、南亞、非洲等地區的國際客商來咨詢洽談。”



“本屆數貿會設立詞元專區，對數字貿易發展有重要意義。”參展商八維通科技有限公司董事長楊宏旭說，八維通正依托空間語義詞元、行業業務規則詞元，打造面向物理世界的具身大腦產品，驅動異構機器人集群，在消防火場、地下管廊、隧道、園區巡檢等複雜環境里，自主感知、仿真推演和執行處置，讓AI守護安全。



看點二：一批聚焦詞元的成果集中落地。



9月24日，浙江省Token運營中心成立暨“數元之江”平台上線儀式舉行，該平台通過建設省級模型服務樞紐，把算力資源轉化為標準化詞元服務產品，並以統一接入、統一調度、統一計費、統一服務、統一評估，貫通算力供給、模型接入、計量調度、產業賦能全鏈條，降低企業使用模型和算力的門檻和成本。