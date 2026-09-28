瑞士舉行全民公投　意欲動搖百年中立原則？

英國《金融時報》報導截圖 中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，瑞士舉行全民公投，決定是否為本國延續數百年的中立原則在憲法層面上確立一套更為嚴苛的定義。



據央視新聞報導，這項提案由瑞士人民黨支持者、前政府部長克裡斯托夫•布洛赫發起，主張採取更為嚴格的中立政策。其核心訴求涉及4個方面：



第一，把永久中立寫入聯邦憲法，並且成為一個不可輕易變更的條款。第二，禁止瑞士加入或者與任何軍事防禦聯盟合作，唯一的例外是瑞士正在遭受軍事攻擊或者是此類攻擊正在準備實施。第三，除非聯合國安理會授權，瑞士不得對交戰國實施制裁。第四，瑞士應利用自身的中立地位積極發揮調停作用。



在2022年2月烏克蘭危機全面升級後，瑞士跟隨歐盟步伐對俄羅斯實施制裁。瑞士人民黨對此表示反對，認為瑞士的中立地位正受到威脅。



瑞士聯邦政府、議會以及幾乎所有主要政黨均反對這一提案。不過，布洛赫以及反對瑞士與歐盟建立更緊密聯繫的“捍衛瑞士”組織收集到足夠簽名，迫使瑞士舉行全民公投。



“剛性中立”和“彈性中立”的根本分歧是什麼？



提案支持者認為，跟隨歐盟對俄制裁損害了瑞士中立的公信力，會讓瑞士喪失國際調停者的角色。而瑞士政府與多數反對提案的政黨提出，中立應當保留彈性，不能教條化。在地緣政治局勢急劇緊張之際，要給本國政策留有回旋空間。對此，北京外國語大學國際關係學院教授王朔在接受總台環球資訊《閃評》欄目採訪時表示：



“剛性中立”的核心在於是可預期且持續一致的。如果國家的中立可以根據政治形勢或面臨的外部壓力靈活地調整解釋，他國就不會相信這個國家所持有的是真正的中立立場。



“彈性中立”認為制裁可作為外交政策的一個工具，制裁本身與中立其實並不矛盾。



二者根本分歧在於中立到底是一種固定的法律規定，還是可以被更改的靈活的政策工具。前者追求可預測性和原則性，後者追求適應性和行動空間。