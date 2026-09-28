商務部美大司負責人解讀中美經貿磋商新成果

9月20日至23日，中美經貿團隊在美國紐約和華盛頓舉行經貿磋商。（新華社資料圖片） 中評社北京9月28日電／9月20日至23日，中美經貿團隊在美國紐約和華盛頓舉行經貿磋商，取得積極共識，為兩國元首會晤貢獻了經貿領域的成果。



據央視新聞報導，商務部美大司負責人就有關經貿磋商成果進行解讀：



一、關於貿易理事會



經過磋商，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美貿易理事會，主要任務是優化雙邊貿易。雙方經貿團隊已就理事會的任務、架構、職責、磋商安排等達成共識，將後續公布。貿易理事會將首先就“300億對300億”對等降稅框架進行討論，以期達成共識。貿易理事會框架下設立了農業工作組，並還將考慮優化雙邊貿易的其他安排。相信貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。



二、關於“300億對300億”對等降稅安排



為落實兩國元首會晤重要共識，中美雙方基於相互尊重、平等協商，在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅安排舉行多輪磋商，現已達成共識。雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。雙方將在按照各自國內法律履行相關程序後，同步實施降稅安排。對等降稅安排的有關情況將後續公布。這一安排有助於繼續穩定中美經貿關係，為我相關產品對美出口創造較好條件。



三、關於擴大煤炭貿易



中美雙方經貿團隊達成共識，中方自美進口煤炭關稅將納入“300億對300億”對等降稅框架，這將有利於中方在2027年和2028年每年自美進口煤炭。進口美國煤炭既是對中國國內煤炭市場的有益補充，也將為美國煤炭行業帶來穩定的經濟收入和就業，有利於穩定和拓展中美雙邊貿易。期待在雙方共同努力下，中美煤炭領域合作不斷深化，實現互利共贏。



四、關於中美投資理事會



經過磋商，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美投資理事會。理事會將為雙方搭建機制化溝通平台。雙方經貿團隊將圍繞潛在投資機遇和投資障礙開展常態化對話，在符合兩國各自法律和監管要求的前提下，提升政策透明度和可預期性，回應企業合理關切。