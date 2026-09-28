夏立新：以學術研究為兩制台灣方案提供支撐

華中師範大學黨委書記夏立新（中評社 黎人愷攝） 第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話開幕現場（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月28日電（記者 黎人愷）第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話開幕式27日在湖北恩施舉行。華中師範大學黨委書記夏立新在開幕式致辭中表示，高校、研究機構要把堅定的政治立場與嚴謹的學術研究統一起來，深化對祖國統一重大理論和現實問題的研究，為探索“一國兩制”台灣方案、深化兩岸融合發展提供學理支撐和決策參考。



夏立新表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族根本利益所在。當前，台海形勢複雜嚴峻，“台獨”分裂活動和外部勢力干涉嚴重危害台海和平穩定，損害兩岸同胞共同利益。越是在這樣的形勢下，越需要我們把握歷史大勢、堅守民族大義，以理性對話增進理解，以深入研究凝聚共識，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業貢獻智慧和力量。



夏立新說，我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，堅定支持祖國統一事業。作為高校和研究機構，我們要把堅定的政治立場與嚴謹的學術研究統一起來，深化對祖國統一重大理論和現實問題的研究，為探索“一國兩制”台灣方案、深化兩岸融合發展提供學理支撐和決策參考。



夏立新提出三點期待：



一是深化學理研究，在把握大勢中增進共識。希望大家把台灣問題放在中華民族偉大復興的歷史進程中審視，放在國際格局深刻演變的背景下研究，貫通歷史與現實，統籌全局與局部，深入闡釋兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，科學研判影響兩岸關係發展的深層因素，以扎實論證澄清模糊認識，以理性分析引導社會認知，不斷夯實反“獨”促統的思想基礎。

