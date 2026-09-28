王衛星：倡議兩岸各界共商兩制台灣方案

全國台灣研究會副會長王衛星。（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月28日電（記者 黎人愷）第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話開幕式27日在湖北恩施舉行。全國台灣研究會副會長王衛星出席開幕式致辭中表示，“一國兩制”台灣方案本質上是和平方案，是兩岸共同商量出的方案，目標在於推動兩岸問題得到政治解決。我們鄭重倡議，在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’的共同政治基礎上，兩岸各界就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。”



王衛星指出，當前台海格局正處在深刻變動的歷史關口。歷經多年亂象與陣痛，越來越多台灣民眾看穿“台獨”分裂騙局本質，看清“倚外謀獨”空前危害，看透對抗之路窮途絕境。向往和平穩定、支持融合發展直至選擇走向統一的呼聲，正在台灣社會擴散開來。



王衛星表示，台灣社會務須認清：祖國統一是不可逆轉的歷史大勢，而統一能否以和平方式實現，才是兩岸可以協商的議題。社會討論應當跳出“要不要統一”的二元對立，轉向“怎樣實現和平統一”這一務實命題。“一國兩制”台灣方案本質上是和平方案，目標在於推動兩岸問題得到政治解決。習近平總書記指出，“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式。“一國兩制”在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，廣泛吸納兩岸各界意見，充分照顧台灣同胞的利益與感情。



王衛星指出，“一國兩制”的核心要義，就是在一個中國原則基礎上，台灣回歸祖國之後，原有社會制度、生活方式長期不變，台灣同胞的合法權益得到充分保障。“一國兩制”台灣方案，不是大陸單方面強加的方案，而是兩岸同胞共同商量出來的方案。它充分尊重台灣現實，廣泛吸納各界意見，出發點就是維護兩千三百萬台灣同胞切身利益，化解台海衝突，讓台灣免於戰火，台灣社會各界各階層獲得更為廣闊的發展空間。



為持續激活民間理性討論熱潮，王衛星提出了五條務實路徑：



第一，拓寬民間對話渠道，鼓勵各界多元參與，讓討論走出精英圈層，深入基層民眾。支持兩岸智庫、民間社團開展二軌對話，圍繞財政、醫療養老、財產權益、本土文化保護等民眾關切坦誠交流。重視台灣青年群體，創造機會讓他們思考自身未來。



第二，直面社會關切，破除污名化敘事，用事實替代意識形態標簽。針對島內民眾疑問實事求是回應：統一之後生活方式不會強行改變，台灣各界代表可依法參與國家治理，兩岸經貿壁壘消除，台灣優勢產品可以順暢進入大陸市場。討論協商的全過程，就是兩岸同胞共同設計未來的過程。



第三，歡迎島內認同一個中國、反對“台獨”的政黨參與研討，包容理性聲音，凝聚和平統一政治共識。不同政黨可提出構想，在協商中求同存異，優先聚焦安全、民生、經濟議題，讓更多政治力量認清，和平統一幫助台灣跳出大國博弈棋子的命運。



第四，持續深化兩岸融合發展，以實實在在的民生紅利，為方案討論夯實社會土壤。落實各項惠台政策，擴大兩岸經貿、文旅、青年交流。融合發展本身就是“一國兩制”可行性的現實預演。也要看到，當前台灣方案偏重宏觀制度表述，普通民眾較難產生切身感受，需要充實水氣電互通、兩岸交通聯通等民生細則，提升民眾獲得感。



第五，劃清底線，明確討論前提：一個中國原則、堅持“九二共識”、反對“台獨”不可動搖。任何探討，必須堅守一個中國原則，摒棄“兩岸互不隸屬”分裂論調。“台獨”勢力的所謂討論，只是包裝分裂圖謀。放棄“台獨”路線，才有和平談判空間；越早回到一個中國軌道，越有機會參與方案設計。

