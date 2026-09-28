兩岸智庫恩施對話　共探和平統一務實新路徑

第九屆“國家統一與民族複興”智庫對話開幕式現場（中評社 黎人愷攝） 全國台灣研究會副會長王衛星（中評社 黎人愷攝） 華中師範大學黨委書記夏立新（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月28日電（記者 黎人愷）第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話開幕式27日在湖北恩施舉行。全國台灣研究會副會長王衛星表示，越來越多台灣民眾看穿“台獨”分裂騙局本質，向往和平穩定、支持融合發展直至選擇走向統一的呼聲，正在台灣社會擴散開來。“一國兩制”台灣方案本質上是和平方案，其在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，廣泛吸納兩岸各界意見，充分照顧台灣同胞的利益與感情。



第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話以“為兩岸謀和平 為同胞謀福祉 為民族謀復興”為主題。全國台灣研究會副會長王衛星、華中師範大學黨委書記夏立新、湖北省海峽兩岸交流促進會會長程良勝、湖北民族大學黨委書記戴清堂致辭。國台辦研究局副局長雷欣、國台辦海峽兩岸關係研究中心副主任龍虎出席活動。



王衛星指出，當前台海格局正處在深刻變動的歷史關口。歷經多年亂象與陣痛，越來越多台灣民眾看穿“台獨”分裂騙局本質，看清“倚外謀獨”空前危害，看透對抗之路窮途絕境。向往和平穩定、支持融合發展直至選擇走向統一的呼聲，正在台灣社會擴散開來。



王衛星說，台灣社會務須認清：祖國統一是不可逆轉的歷史大勢，而統一能否以和平方式實現，才是兩岸可以協商的議題。社會討論應當跳出“要不要統一”的二元對立，轉向“怎樣實現和平統一”這一務實命題。“一國兩制”台灣方案本質上是和平方案，目標在於推動兩岸問題得到政治解決。習近平總書記指出，“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式。“一國兩制”在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，廣泛吸納兩岸各界意見，充分照顧台灣同胞的利益與感情。



夏立新表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族根本利益所在。當前，台海形勢複雜嚴峻，“台獨”分裂活動和外部勢力干涉嚴重危害台海和平穩定，損害兩岸同胞共同利益。越是在這樣的形勢下，越需要我們把握歷史大勢、堅守民族大義，以理性對話增進理解，以深入研究凝聚共識，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業貢獻智慧和力量。



夏立新說，希望大家把台灣問題放在中華民族偉大復興的歷史進程中審視，放在國際格局深刻演變的背景下研究，貫通歷史與現實，統籌全局與局部，深入闡釋兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，科學研判影響兩岸關係發展的深層因素，以扎實論證澄清模糊認識，以理性分析引導社會認知，不斷夯實反“獨”促統的思想基礎。

