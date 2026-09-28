汪曙申：中美關系新定位　一中原則是基礎

當地時間9月24日上午，美國總統特朗普在白宮舉行隆重儀式，熱烈歡迎中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。這是習近平和夫人彭麗媛同特朗普總統和夫人梅拉尼婭合影。（新華社資料圖片） 中評社北京9月28日電（作者 汪曙申）今年5月特朗普總統訪華，中美元首良好互動，達成構建中美建設性戰略穩定關系的重要共識。9月23－25日習近平主席應邀對美國進行國事訪問，中美元首年內再次會晤，開創了中美關系史上的先河。中美尋求大國關系新定位，特別是中方提出“合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期”十六字新概括，并為之努力構建大國關系新範式，是21世紀以來國際關系中的大事。無論是從中美關系的歷史還是現實看，台灣問題始終最重要最核心最敏感，在中美關系新定位中不會缺席，一個中國原則是前提和基礎。



在5月中美元首會談中，習近平主席強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。處理好了，兩國關系就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關系推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。9月習近平主席在與特朗普總統會談中再強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關系發展奠定堅實基礎。由此可見，中方在中美關系中將台灣問題置於關鍵地位。



新時代以來，國際社會堅持一個中國原則、支持中國實現國家統一的格局不斷鞏固拓展。中國大陸始終把握爭取國際理解支持與反對外來幹涉的關系，為解決台灣問題、實現國家統一營造積極有利的外部環境，不斷爭取國際認同，減少外部阻力，削弱外來幹涉。美國是台灣問題最終解決的最大外部挑戰，美國一些勢力始終企圖利用台灣問題遏制中國，不時制造事端破壞兩岸關系、制造兩岸對立，對此中國政府和人民一直堅決反對。在當今時勢與世界格局下，美方打“台灣牌”違背時代潮流，越來越力不從心。



中美兩國相向而行，才能够不斷豐富“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關系”的內涵，指引兩國關系朝更加穩定健康的方向邁進。在這一歷史進程中，美國政府需要履行國際義務，在台灣問題上采取積極務實而非消極保守的政策，包括堅持以中美三個聯合公報為核心的一個中國政策，不與台灣當局發展官方性質的關系，公開反對“台獨”，不支持台灣參與政府間國際組織，停止武裝台灣，支持中國和平統一。美國也需認清，台灣民進黨當局本質上是“台獨”政權，奉行的是“台獨黨綱”，并且利用美國一些人的支持“反中謀獨”，已徹底成為幹擾中美關系發展的障礙。中國政府堅決依法打擊“台獨”分裂行徑，反對民進黨“倚外謀獨”，防控“台獨”事變將中美引向衝突；美國也應高度警惕“台獨陷阱”，不給“台獨”勢力作亂空間，防止引爆台海危機。



中美關系是當今世界最重要的雙邊關系，決不能任由戰略誤判升級、安全困境加深、危機爆發失控、最終滑向對抗衝突。大陸和台灣同屬一個中國是台海真正的現狀。台灣問題是中國核心利益中的核心，攸關中美關系的底綫紅綫。未來美國政府只有遵循一個中國原則，更加慎重處理台灣問題，才會有利於實現讓美國再次偉大的願景，真正跨越中美“修昔底德陷阱”，維護太平洋兩岸的持久和平。



（作者汪曙申係中國社會科學院台灣研究所副所長）

