倪永傑：兩岸進入“順勢而統”的新時代

上海台灣研究會會長倪永傑（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月28日電（記者 黎人愷）第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話27日在湖北恩施舉行，上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑在學者對話環節就“一國兩制”台灣方案提出了他的系統性構想。倪永傑表示，大陸對於台海局勢、兩岸關係的主動性、主導性得到加強，大陸綜合實力、統一信念及統一方法更為強大、更加智慧，更具有戰略耐心，兩岸已進入“順勢而統”、“想統就統”的新時代。



倪永傑表示，“兩制”台灣方案提出於2019年1月習近平主席的對台講話，倡議兩岸探索“兩制”台灣方案，開展兩岸民主協商，但被疫情與民進黨當局阻擋迄今。如今探索“兩制”方案的時空背景、台海結構發生重大變化。



倪永傑認為，中美競爭已進入戰略相持的末段，中美雙方構建基於“尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”，有利於台海局勢的穩定與兩岸關係發展，壓縮民進黨當局與“台獨”的政治空間，民進黨完全失去台海話語權。島內民眾80%以上支持兩岸交流互動、協商談判，即使深綠的“喜樂島聯盟”也聲明只要大陸提供好的條件，也支持兩岸盡早協商談判。



倪永傑強調，大陸對於台海局勢、兩岸關係的主動性、主導性得到加強，大陸綜合實力、統一信念及統一方法更為強大、更加智慧，更具有戰略耐心，兩岸已進入“順勢而統”、“想統就統”的新時代。因此，探索“兩制”台灣方案、開展兩岸統一協商、談判的時機已經成熟。兩岸各方、特別是兩岸學界、智庫應抓住時機、有所作為、為所當為。



倪永傑在發言中提出了關於“兩制”台灣方案的若干構想。



倪永傑說，首先，要準確領會、把握“五個充分”。人們熟知兩制方案的“三個充分”，實際上在習近平主席的講話中，除了前“三個充分”外（一國兩制在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞的利益和感情），還有後二個充分，即“和平統一後台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重”，“台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障”的兩個充分。因此應該是這“五個充分”真正保護台灣同胞對於統一的渴望與意願，盡一切可能滿足台灣同胞對於自身利益的需求，這是我們探索兩制台灣方案的基礎與起點。

