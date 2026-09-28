西安至安康高鐵開通　秦巴山區再添通衢

中評社香港9月28日電／9月28日上午，隨著複興號動車組駛出西安東站，西安至安康高速鐵路正式開通運營。



西康高鐵全長約171公裡，設計時速350公裡，縱貫西安、商洛、安康三市，全綫設5座車站，全綫橋隧比達94.6%，是隧道占比最高的穿越秦嶺的高速鐵路。西康高鐵通車運營後，西安至安康的鐵路運行時間將從約3小時壓縮至1小時以內。



新華社報道，中鐵第一勘察設計院集團有限公司西康高鐵項目總設計師張睿陶介紹，這條綫路全程穿越秦嶺山脈，山高穀深，需克服圍岩失穩、岩爆、突水湧泥等各類複雜地質問題，施工難度極大。為此，建設者以隧代挖、以橋代路，創新采用分級岩爆防控、帷幕注漿超前支護、膨脹土綜合加固等成套技術，用超前地質預報築牢安全防綫，同時嚴守秦嶺生態保護紅綫，實現重大工程建設與秦嶺生態保護的同步推進。



長期以來，巍峨秦嶺橫亘，旅客往來陝南與關中耗時較長。“以後回家更方便了，不到一個小時就能到！”在西安經營一家陝南菜館的安康人李季偉說，“西康高鐵開通後，肯定會有更多人坐著高鐵到西安，也會有更多游客搭乘高鐵南下安康，探訪秦巴山水、品味陝南味道。”



這條高鐵串聯起秦巴山水間的萬千風光，牛背梁國家森林公園、柞水溶洞、秦楚古道、塔雲山等風景名勝沿綫鋪展。高鐵開通後，游客走出車廂便可奔赴青山幽穀，陝南優質文旅資源由此打通面向全國的快捷通道，沿綫文旅產業有望持續升溫。



西康高鐵是國家“八縱八橫”高鐵網包（銀）海、京昆兩大通道的重要組成部分，也是陝西“米”字形高鐵網的“最後一竪”。這條穿越秦嶺的鋼鐵大動脈，將持續為秦巴山區鄉村振興、區域均衡發展注入澎湃動能。