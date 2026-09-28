硬核突破　夢想號深海鑽探取心達五千米級

“夢想”號（圖片來源：央視新聞網） 中評社北京9月28日電／記者今天從自然資源部中國地質調查局瞭解到，近日，我國首艘大洋鑽探船“夢想”號，完成南海大洋鑽探試鑽任務返回廣州，本航次歷時30天，在我國南海4100米水深海域，完成2口井的鑽探取心任務，成功鑽獲南海洋盆玄武岩樣品，掌握了超深水大洋科學鑽探全流程作業能力。



據央視新聞消息，此次試鑽是“夢想”號入列後，在大洋科學鑽探領域的“首秀”，實現了南海構造演化科學研究、取心體系構建、國產核心鑽探裝備應用等多項突破，將我國深海鑽探取心作業能力提升至5000米級，成為全球第三個利用鑽探船成功鑽獲深海洋盆硬岩樣品的國家。



“夢想”號南海大洋鑽探試鑽航次首席科學家孫珍介紹，這是“夢想”號開展大洋科學鑽探的“首秀”。之前，“夢想”號開展了一系列試驗和作業任務。這個航次是圍繞“夢想”號四種作業功能中的大洋科學鑽探工作開展的，完全按照國際大洋鑽探的工作流程和船上系列測試內容等開展的一次試鑽。



最大完鑽深度超4929米，最大進尺864.77米。我國首艘大洋鑽探船“夢想”號，用世界一流的“成績單”宣告自己的大洋科學鑽探“首秀”完美收官。



孫珍介紹，這次任務，刷新了我國自主實施最大作業水深鑽探紀錄，使我國深海鑽探高效取心作業能力邁入國際先進行列。團隊使用自主研發的回轉取心鑽具成功鑽獲4.27米玄武岩岩心樣品，使我國成為繼美國、日本之後，全球第三個利用鑽探船鑽獲深海洋盆硬岩樣品的國家。



此外，孫珍表示，全球大洋底部的玄武岩，通常分布在深水和超深水區域，水深在1000—7000米範圍內，玄武岩的特徵就是質地非常堅硬，給鑽探取心工作帶來不少困難。



本次試鑽任務過程中，科學家們不僅構建起與國際大洋鑽探（IODP）同等水準的取心作業體系，多個作業回次取心率突破100%，取心效率、質量和作業穩定性也達到國際大洋鑽探（IODP）先進水平。



孫珍介紹，團隊創新構建起超深水高難度井鑽探風險防控與應急處置體系；首次開展船載深海遙控潛水器（ROV）長時間、高強度連續協同作業，2台潛水器在4000米水下累計作業超358小時，單次連續作業最長103小時，作業能力達到國際先進水平；首次按照國際大洋鑽探（IODP）標準，現場完成岩心樣品的采集、整理、編錄、切剖、掃描、取樣、測試、入庫等全流程多參數處理分析，掌握了超深水大洋科學鑽探全流程作業能力。



在鑽取硬岩岩心的過程中，團隊發現了大洋紅層與綠－暗綠色的“沉積互層組合”。這對研究南海的古環境演化以及當下全球氣候變化，都具有重要價值。



孫珍介紹，這次鑽探時看到最多的是紅層和綠層，就分別代表著氣候暖和氣候冷的時候，大自然調節作用基本上是氣候變化的主要動力。這些信號可以幫人們去做更多的模擬工作，瞭解地球真實的碳的變化。



此次南海試鑽，僅僅是“夢想”號叩問深海的序曲。憑借日趨完備的超深水鑽探能力，人類“打穿莫霍面、直抵上地幔”的宏大科學願景，正隨著中國人的深海觸角不斷向地球深部延伸而逐步照進現實。