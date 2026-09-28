曼谷市政府：70萬人受洪災影響　

中評社香港9月28日電／泰國首都曼谷洪災災情持續，內閣宣布曼谷與鄰近三個府今明兩日為政府特別假期，紓緩出行壓力和保障公眾安全。



據香港電台報導，曼谷市內很多街道早上仍然被洪水淹浸，市政府說，暴雨導致近33萬戶家庭、約70萬人受災，預計今日雨勢逐漸減弱。市長差察表示，排水工作持續，預料運河水位稍後會下降。



副市長說，大約1500名臥床人士，已經從水浸的家中轉移至醫院，呼籲各界捐贈乾糧和飲用水。



