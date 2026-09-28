俄外長稱軍事行動將進行到底　俄烏打還是談？

中評社北京9月28日電／俄羅斯外長拉夫羅夫當地時間26日在第81屆聯合國大會一般性辯論上強硬發聲，明確表示俄羅斯將把對烏克蘭的軍事行動進行到底，並直指西方為遏制俄羅斯已“親手摧毀”歐洲安全體系。



據央視新聞消息，同一天，俄羅斯外交部歐洲事務司司長馬斯連尼科夫在接受媒體採訪時表示，歐盟無節制地生產無人機，並試圖向烏方學習無人機使用方法，正在成倍增加俄羅斯及其他國家面臨的風險。



此前一天，俄總統新聞秘書佩斯科夫剛剛表示，俄美烏三方近期可能會舉行三方會晤。



到底是談還是打？該如何理解俄方這種表態？拉夫羅夫關於“歐洲安全體系已被西方親手摧毀”的說法又對外傳遞出哪些信號？



俄方要把對烏的軍事行動進行到底，與在外交上採取談判的策略並不矛盾。



俄方認為接下來的談判應在交戰狀態持續的背景下進行，否則會給烏克蘭及西方更多的喘息之機。



這也表明當前各方，尤其是俄烏之間仍然缺乏基本的政治互信，和平進程仍然面臨巨大的分歧和障礙。



在北約主導下，當前的歐洲安全體系已經完全轉向排斥俄羅斯、甚至視俄羅斯為主要安全威脅的方向，迫使俄方不斷地採取強硬姿態來應對。一個以持續和平與地區穩定為目標的歐洲安全體系已不復存在。



在俄方看來，烏方加大無人機輸出意味著衝突的外溢效應正在不斷擴大，因而對在相互信任的基礎上與烏方及歐洲開展談判缺乏信心。各方仍在越來越廣泛的領域進行激烈博弈。