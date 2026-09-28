選擇黨再贏州選舉　引發德國政局分裂風暴

9月6日在德國馬格德堡拍攝的一處投票站。（新華社資料圖片） 中評社北京9月28日電／2026年是德國地方議會的“超級選舉年”，在九月舉行的三場州議會選舉中，德國極右翼的領軍人物，德國選擇黨主席魏德爾占據了德國媒體的頭版。有媒體甚至預言，選擇黨的強勢崛起可能使魏德爾成為繼默克爾之後第二位德國女總理。



據央視新聞報導，9月初，選擇黨在薩安州議會選舉中取得歷史性勝利，成為第一大黨；兩周後，該黨又在梅前州議會選舉中成為第一大黨，連續兩場勝利震驚德國政壇。同時，該黨在柏林州選舉中得票率也在上升。



基民盟慘敗 政治格局邊緣化轉向



當地時間9月21日凌晨，德國東北部梅克倫堡－前波美拉尼亞州議會選舉初步計票結果出爐。



選擇黨以38.2%的得票率位居第一，與2021年該州上次議會選舉（16.7%）相比，暴增了21.5個百分點。



梅前州，是德國前總理、基民盟前黨魁默克爾的仕途起步之地，素有“默克爾的政治故鄉”之稱。而此次選舉，由於未能達到5%的得票率門檻，基民盟甚至沒能進入新一屆州議會。彭博社直言，基民盟遭遇了自二戰以來最慘重的失敗。



此前，一些基民盟內部人士曾暗示，如果基民盟在梅前州未能跨過5%門檻，可能會催生新的黨主席，甚至新總理。



默茨的壓力不只來自梅前州。在9月20日的柏林州議會選舉後，英國《金融時報》指出，基民盟很可能失去柏林的執政權。初步計票結果顯示，左翼黨以25.7%的得票率明顯領先，基民盟下降近10個百分點至18.8%，選擇黨以16.3%位居第三。



加州大學洛杉磯分校教授多米尼克•托馬斯表示，我們看到的是德國政治格局正在發生漸進式的轉變。