亞運會男子110米欄金牌　重新屬於中國

9月27日，陳圓將在比賽後慶祝。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月28日電／三年前的杭州亞運會，中國隊的亞運會男子110米欄九連冠紀錄戛然而止。27日晚的名古屋雨夜，來自上海的20歲小將陳圓將以13秒15奪冠。



據新華社報導，衝線後，陳圓將用英語面向全場大喊：“Who is the first？ China！（誰是第一？中國！）”他說：“我是帶著一股勁來跑這場比賽的！”



當天決賽，強敵環伺，其中實力最為強勁的，是曾經跑進過13秒的日本隊奪冠熱門拉希德。拉希德是亞錦賽冠軍，站上過奧運會決賽跑道，個人最好成績大幅領先於陳圓將，還曾在去年的世錦賽半決賽中以絕對優勢領先陳圓將，將後者擋在了決賽門外。



“我賽前沒想過能贏。”奪冠後，陳圓將說得直白。在決賽前一晚，他在看電視時發現，各大媒體已將拉希德的名字和金牌放在了一起，於是年輕人的要強勁兒上來了。



這股勁，其實一直在他心裡。雖然沒有在大賽中贏過拉希德，但亞運會前一個月，在一次全國比賽後被記者問到，如何看待日本隊近年來在110米欄項目中的迅猛進步，陳圓將說：“我有可能輸，也有可能贏，但我從來不懼怕他們。”



從前一天的預賽到當晚決賽，名古屋持續降雨，日本老將泉谷駿介就在預賽中摔倒受傷。“場地很濕滑，我相信我們所有選手心裡都是有一些擔心的。”陳圓將說，“但重要的是要做到心無旁騖，專注每個技術動作。”



當晚，名古屋市瑞穗公園陸上競技場的上座率達到了開賽以來的高峰。最強的對手拉希德就在相鄰道次，客場作戰，陳圓將不可能不受現場氛圍的影響。



鳴槍，起跑，中國隊另一名選手劉俊茜失誤摔倒，爭冠的希望落在了陳圓將一人肩上。



但他的起跑並不占優，前三欄一直落後於拉希德。第四欄，兩人開始齊頭並進。第五個欄後，陳圓將完成超越！



陳圓將說：“我要向亞洲證明，中國跨欄還是最頂尖！”



去年的世錦賽，陳圓將無緣決賽。在十五運會上被寄予厚望，他最終僅獲第六。當時，他在社交平台上寫道：“殺不死我的，只會讓我更強大。”



觸底反彈、浴火重生，這名年輕冠軍的個人經歷，也恰如中國男子110米欄近年來走過的路。



1986年到2018年，中國在亞運會上實現了男子110米欄九連冠。但在2023年杭州亞運會上，冠軍旁落。當時，和陳圓將同屬上海隊的徐卓一賽後走過混采區時，顫抖著說出的第一句話就是道歉：“對不起！我覺得對不起我的師父和前輩們，沒能保住中國的連冠。”



“卓一師兄今年飽受著傷病的困擾，很遺憾沒能來到亞運會。”陳圓將還提到了劉翔、謝文駿等上一代的亞運會冠軍們，“我站在了巨人的肩膀上成長。”