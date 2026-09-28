台北孔廟舉行祭孔大典

中評社台北9月28日電／天色微明，台北孔廟大成殿內已是燈火通明。殿外人群摩肩接踵，台北各界人士和民眾數百人會聚在這裡，靜候孔子誕辰2577周年釋奠典禮的開始。



28日清晨6時，晉鼓、鏞鐘聲起，台北市紀念“大成至聖先師”孔子誕辰2577周年釋奠典禮在孔廟正式開始。



在古朴莊重的鐘鼓、樂曲和唱詞聲中，釋奠典禮如往年一樣，依“三獻古禮”完成37道儀程，包括啟扉、瘞毛血、迎神、進饌、上香、行獻禮、恭讀祝文、全體鞠躬、飲福受胙、撤饌、送神、闔扉、撤班等，這也是目前台灣保存最完整的“三獻古禮”。典禮全程共計90分鐘。參加典禮的人們一絲不苟地完成全過程，以表達對孔子的崇敬之意。



據新華社報導，此次釋奠典禮由台北市副市長林奕華擔任“正獻官”，孔子第79代嫡長孫孔垂長擔任“奉祀官”。參與典禮的執事禮生由孔廟所在地人士以及明倫高中和麗山高中的學生擔任，演奏古樂八音的樂生由重慶中學的學生組成，表演“三獻舞”的佾生則來自大龍小學。學子們通過親身參與，體會“禮”的內涵，感受“仁”的精神。



台灣師範大學學生張宗亦此次擔任禮生。他已連續多年參加祭孔大典，先後擔任過佾生、樂生、禮生，目前還參與培訓樂生的工作。



“這也算是種傳承吧。”張宗亦說，有些年紀小一些的學生，剛開始訓練時比較調皮，但隨著慢慢深入，性子也會更安定、有耐心，“大家通過儀式，能逐漸瞭解‘禮’的內涵，進而更好地理解如何生活。”



來自高雄的黃同學首次參加釋奠典禮。“我是中文系學生，課上學到孔子事跡，想著一定要來看看。”黃同學說，這次的體驗很特別，像是“由書本走入現實生活”。



台北孔廟始建於清光緒年間，日據時期，日本人為建立日語學校將孔廟拆除，後遷移重建。

