商務部公佈中美貿易理事會和對等降稅框架

新華社資料圖片 中評社北京9月28日電／中國商務部28日公佈中美貿易理事會和“300億對300億”對等降稅框架有關情況。據介紹，2026年5月，中美兩國元首在北京會晤，同意雙方建立政府間貿易理事會。9月20日至23日，中美雙方在美國紐約和華盛頓舉行第八輪經貿磋商，就中美貿易理事會工作規程、“300億對300億”對等降稅框架職責文件、降稅產品清單等達成共識。



新華社報導，根據工作規程，貿易理事會的任務是優化雙邊貿易，將討論優化雙邊貿易的安排和影響貿易的問題。相信貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障，助力中美建設性戰略穩定關係。



中美雙方在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅框架達成共識。雙方商定對各自規模約為300億美元（參照2024年度雙邊貿易額）的進口產品，在符合雙方各自國內法律和程序的基礎上，以對等方式提供降低關稅待遇。其中超過90%的產品，將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。



雙方基於各自市場需要和產業利益，商定了對等降稅產品清單。美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自華進口商品降低關稅。中方將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅。雙方商定共同公佈各自降稅產品清單。後續，雙方將在履行各自國內相關法律程序後，同步實施降稅。這一安排有助於穩定中美貿易，為中國相關產品對美出口創造較好條件，也有利於滿足國內市場需求，加強雙方在農產品、能源、製成品、消費品等領域的貿易合作。



雙方同意在貿易理事會下設立農業工作組，討論包括監管和市場準入在內的相關議題，處理貿易關切，擴大農業領域務實合作。農業工作組計劃在2026年底前召開首次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。