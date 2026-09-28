天降巨雷！女騎士騎車遭“閃電直擊”

中評社香港9月28日電／越南日前發生一起驚悚的天災意外。25日中午，一名47歲女子騎乘機車行經越南義安省榮市（TP Vinh）長榮坊海關環島時，天空突然暴雨交加並伴隨劇烈雷鳴。一道落雷竟當場直接劈中正在行進中的機車，女騎士遭擊中後車身嚴重劇烈晃動，隨後失控衝撞路邊倒地昏迷，驚悚過程全被後方車輛的行車紀錄器全程拍下。



TVBS綜合越媒報導，這起事件發生於25日中午11時52分左右，當時該路段車流量不小，許多汽機車正在環島周邊行駛。強烈閃電劈中機車後，現場傳出巨響，遭雷擊的女騎士胡氏香（Hồ Thị Hương）隨即連人帶車摔落路邊，當場失去意識、頭部出血。



周邊熱心民眾與行經車輛見狀，立即協助將她送往義安友誼多科醫院（Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An）緊急搶救。院方表示，患者送達時情況相當危急，右前臂、背部、臀部及右大腿均有嚴重燒燙傷，頭部也有外傷出血。經緊急包紮與止血搶救後，目前患者已恢復意識，仍在加護病房持續觀察中。



氣象部門指出，9月正值越南北部與中部的季節交替期，極易出現強降雨與強烈雷陣雨。由於當時受大陸冷高壓邊緣影響，當地出現強烈對流天氣。



專家特別提醒，當雷雨胞形成時，落雷會尋求電阻最小的路徑釋放能量。位於空曠道路上的機車騎士，極易成為雷擊的目標。氣象專家建議，民眾若在戶外遭遇強烈雷雨，應儘速尋找堅固建築物避難，切勿留在空曠處，並應遠離大樹、電線桿、水源及金屬物品，以策安全。