洪秀柱：沈伯洋口才佳　蔣萬安要沉著應對

中評社台北9月28日電／距離九合一選舉投票日倒數61天，台北市長蔣萬安28日出席社團法人台灣客家總商會第5屆幹部交接暨中秋聯歡會，前國民黨主席洪秀柱也到場，談及近期台北市長選戰，她認為所謂的“洋流”是外界對民進黨台北市長參選人沈伯洋感到好奇，沈伯洋口才好又很會製造話題，可能吸引部分年輕人，她對蔣萬安有信心，相信台北市民有智慧，不是隨便一個人出來呼喚兩句、博眼球，就忘掉支持蔣的原因，她也提醒蔣萬安要“沉著應對”。



據《中時新聞網》報導，活動現場造勢氣氛也相當熱絡，蔣萬安尚未進場就受到與會來賓熱情迎接，不少人搶著上前握手、合影留念，進場後更獲得熱烈掌聲，蔣萬安上台致詞時以客家話自我介紹並向現場來賓問好，“我是台北市長蔣萬安，大家平安大家好”，致詞結束後更逐桌進酒，現場不時響起“蔣萬安凍蒜”的加油聲。



洪秀柱表示，所謂的洋流，就是對沈伯洋好奇，憑良心講也認為沈伯洋的口才很好，口才很好可能就會吸引到一些年輕人，而且沈伯洋很會製造話題、挑毛病，選舉搞人家什麼身分、DNA、關係，沈伯洋會類似製造這種問題，搞亂候選人真正要競選的主題，選是選這個人、有甚麼政績這才重要，她跟蔣萬安講“要沉著應對，加油。”



洪秀柱說，她對蔣萬安還是很有信心，相信台北市民都比較有智慧，不是隨便一個人出來呼喚兩句、博眼球、引人注意，就忘掉對某些人特定支持的原因，“我對他還是很有信心”，但是有信心不代表說要忽視蔣萬安的危機。



洪秀柱直言，現在不管外界有些什麼樣不同的聲音，蔣萬安都必須要去面對這些不同的聲音，來設法去解決這個問題。面對所有的攻擊如何去化解比較重要，然後轉為對自己有利的方向。