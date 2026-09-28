南部戰區聯合海警“亮劍”南海

玉林艦。來源：央視軍事 中評社北京9月28日電／“南部戰區”微信公眾號27日發布消息稱，當天中國人民解放軍南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化科目，有效檢驗了部隊海空協同、快速支援和體系制勝能力。同日，中國海警在中國南海黃岩島附近海域，組織多艘艦艇開展維權執法管控演練，重點演練登臨檢查、攔阻衝闖、強制拖離等執法行動。



另據《環球時報》報導，記者瞭解，目前，中國對黃岩島、仁愛礁的管控已拓展到24海里之外，對仙賓礁、鐵線礁已實現常態化的管控，中方的管控範圍還在逐步擴大。



本次演訓呈現解放軍、中國海警協同聯動的特點。根據記者獲取的現場視頻，此次聯合演訓中，“南部戰區”海空軍出動了天門艦、玉林艦、青海湖艦、空警-500預警機以及無偵-7無人機等裝備。海警方面則出動了萬山艦、川山艦、四方艦等不同噸位、類型的執法艦艇。其中，青海湖艦是我軍的遠洋綜合補給艦，在901型補給艦入列前，一直是我國海軍噸位最大的補給艦，被稱作“海上移動島嶼”，可裝載數萬噸油料、物資，配備直升機機庫，具備垂直補給能力。無偵-7無人機擁有高空長航時偵察能力，能快速捕獲目標蹤跡並上傳信息、引導打擊，形成了與有人機協同作戰的新能力。



本次聯合演訓還具備很強針對性。“南部戰區”發布的消息強調，這是針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。接受記者採訪的專家表示，此次演習“指向明確”，就是針對菲律賓。



2023年以來，菲方開始在中國南海多地實施侵權挑釁行動，衝闖中國島礁、衝撞中國艦船、試圖非法滯留。對此，中國海警堅決予以反制，採取攔阻驅離，水炮壓制、強制拖離等措施，挫敗菲方圖謀，加強對中國南海島礁管控。



演訓期間，菲律賓正拉攏部分國家組織東盟防長擴大會海上安全專家組實兵演習，持續攪動南海局勢。國防大學教授張弛27日告訴《環球時報》記者，此次聯合演訓是對菲方侵權挑釁行徑的嚴正警告，是針對其持續破壞南海地區和平穩定的必要行動。

