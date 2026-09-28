國安部：虛擬貨幣犯罪無法追蹤？想多了！

中評社北京9月28日電／據國家安全部微信公眾號：在數字化浪潮的推動下，虛擬貨幣依托區塊鏈技術誕生，逐漸成為在網絡空間流通的數字化代幣。一些人因其“去中心化”“點對點傳輸”的技術特性，產生了一種危險的錯覺：只要不使用銀行卡，改用虛擬貨幣接收境外資金，就能切斷與個人身份的關聯，實現真正的“匿名交易”，借助其“無法溯源”的特點逃脫法律制裁。但事實上，虛擬貨幣並非法外之地，其所謂的“匿名性”不過是表象，其帶來的風險不容忽視。



衍生隱患莫輕視



虛擬貨幣因其流轉隱蔽、監管難度大等特性，已成為不法分子從事各類違法犯罪活動的重要工具，滋生多個方面的安全風險。



——洗錢犯罪的“溫床”。電信詐騙、網絡賭博、跨境走私等違法所得，通常借助虛擬貨幣進行拆分和轉移，進而規避金融監管，完成贓款“洗白”與跨境流動，嚴重擾亂國家外匯管理秩序，危害國家經濟安全和金融安全。



——網絡攻擊的“掩體”。網絡黑客、非法攻擊者普遍借助虛擬貨幣實施犯罪活動。他們發動勒索病毒攻擊、網絡入侵等非法活動後，往往只接受虛擬貨幣繳納贖金，借助其交易隱蔽的特點隱藏身份、躲避追查。



——間諜竊密的“幫凶”。境外間諜情報機關鼓吹虛擬貨幣流轉隱蔽、難以核查等特性，以此打消被拉攏策反人員的顧慮，並通過虛擬貨幣輸送間諜經費，對我國家秘密安全構成嚴重威脅。



匿名交易是假象



不法分子大肆炒作虛擬貨幣“匿名交易”“不可追蹤”，以此作為推廣噱頭，但從技術原理來看，區塊鏈本身具備公開透明、鏈上數據不可篡改等核心特點，虛擬貨幣的所謂“匿名屬性”從根本上就是偽命題。同時，區塊鏈完整留存交易記錄等數據，為全鏈路溯源提供了依據。



——看賬本：交易全程留痕跡。任何一筆虛擬貨幣交易，無論金額大小、無論發生在何時何地，都會被永久、公開地記錄在虛擬貨幣的“公共賬本”上。區塊鏈技術的分布式記賬特性，決定了交易信息一旦上鏈便無法删除、無法篡改。虛擬貨幣體現出的地址匿名效果，僅實現了錢包地址與使用者真實身份的臨時隔離，並非真正意義上的身份隱匿。

