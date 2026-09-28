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南部戰區黃岩島周邊聯合演訓現場畫面
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2026-09-28 15:46:31
中評社北京9月28日電／據南部戰區：9月27日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓。帶你直擊演訓現場！
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