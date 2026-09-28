習近平對美國進行國事訪問紀實

當地時間9月25日上午，國家主席習近平和夫人彭麗媛同美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭在白宮舉行茶敘。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月28日電／華盛頓的街巷，中美兩國國旗在秋風中招展。自當地時間9月23日17時40分許，習近平主席乘專機抵達安德魯斯空軍基地，到25日13時，專機又從這里騰空而起。這趟中國國家主席時隔11年再次對美國進行的國事訪問，歷時約43個小時。



據人民日報報導，2026年秋季的這三天兩晚，“載入史册”“不是人們想象中的掰手腕，而是握手，一次次微笑握手”“共贏邏輯取代了零和博弈”……全球媒體和智庫，競相道出緊盯這些時日的觀感。



25日上午茶敘時，特朗普總統關切詢問習近平主席的回國航程。



越大陸，過大洋，萬裡之遙卻又朝發夕至。習近平主席微笑著回應：“這是比較近的一條航線了。”



中美之間的交往，是太平洋再寬廣、再浩瀚，也無法阻擋的。



特朗普總統將此次訪問定位於“國事訪問＋”。幾乎每一場活動，總統夫婦都親自出席或陪同，並極其罕見地親赴機場迎接習近平主席夫婦。



超規格的禮遇，只是大國外交的一個窗口。



另一重觀察，可以從兩國元首的互動細節、講話措辭、成果共識乃至落實行動等諸多角度，去解讀兩國到底“是對手還是夥伴”。



八點成果共識出爐了，里面最亮眼的一項，是在今年5月北京會晤基礎上，進一步豐富雙邊關係定位的內涵：“同意構建‘基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係’”。



回望一路走來的風雨兼程，歲月的鏡頭里，看得見變化，也讀得出堅守。中美相處方式之變，彰顯中國這個東方大國一步步邁向偉大復興給世界帶來的新氣象、新塑造。而不變的，是她勇擔大國責任的歷史主動。



“我願同特朗普總統一道，以對歷史負責的勇氣和擔當，共同在中美關係發展史上寫下濃墨重彩的一筆。”習近平主席高瞻遠矚，希望走出一條大國正確相處的新路。



路，就在腳下。“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”，這條考驗擔當、見證勇氣的新路，也是跨越“修昔底德陷阱”的文明新探索。



兩場儀式的禮遇



尊重，寫在細節里



從9月23日傍晚開始，沿著時間線，翻開波瀾壯闊的外交史册。



安德魯斯空軍基地，這日17時許，特朗普總統夫婦乘坐直升機降落。



40多分鐘後，湛藍蒼穹下，習近平主席的專機飛進了人們的視野。



飛機滑行、舷梯架設、紅毯鋪展，禮兵分列兩側。



特朗普總統夫婦來到舷梯下，靜靜等待。



18時許，習近平主席夫婦步出艙門，他們首先向舷梯下的特朗普總統夫婦揮手致意。



每一幕都是新的書寫，每一筆落下，又都連著更長遠的歷史。



前一年10月的釜山會晤被解讀為打破“堅冰”，今年5月的北京會晤共同確立中美關係新定位。這一次，史無前例地實現了半年之內中美元首國事互訪。世界從會面的頻密和高規格的禮遇去展開分析，不由舒了一口氣。



舷梯下，兩國元首夫婦握手、寒暄，氣氛和煦、笑語盈盈。



歷史的景深與時代的氣象，在這片停機坪上交叠。



安德魯斯空軍基地，中美關係史的一處坐標。1972年，尼克鬆總統正是從這里登上專機飛往北京，開啟“改變世界的一周”。而在7年後，鄧小平同志的專機也是在這里落地，“旋風九日”改寫了中美關係進程。



此刻的舷梯下，兩名美國兒童為中國貴賓獻上鮮花。兩國元首夫婦沿紅毯並肩前行，不時親切交談。



“這是一次舉世矚目的訪問。”特朗普總統欣喜地說，“習近平主席是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。”



奏國歌，鳴禮炮。戰機飛越致敬，穿雲破霧。



歡迎儀式短短10分鐘，卻足以震撼世界。



畢竟，美國總統親赴機場，這份禮遇極為特殊。國際媒體密集解讀，認為“這表明了美國對世界真實力量格局的看法”。



特朗普總統夫人梅拉尼婭稍早時候講述了背後緣由：“兩位元首有著良好的關係。習近平主席要踏上我們的土地，我們必須以最大的尊重歡迎他。”



習近平主席在機場書面講話中深刻指出：



“兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。”



紅毯那頭，特朗普總統將習近平主席送上車，微笑著揮手道別。