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火箭軍部隊舉行新兵開訓動員大會（組圖）
http://www.CRNTT.com
2026-09-29 08:12:00
中評社北京9月29日電／火箭軍新戰友們，走向練兵場！
來源：中國火箭軍
近日，火箭軍部隊舉行2026年下半年入伍新兵開訓動員大會。官兵們整齊列隊，精神飽滿、鬥志昂揚。加油，新戰友！
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