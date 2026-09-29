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火箭軍部隊舉行新兵開訓動員大會（組圖）
http://www.CRNTT.com   2026-09-29 08:12:00
　　中評社北京9月29日電／火箭軍新戰友們，走向練兵場！

　　來源：中國火箭軍

　　近日，火箭軍部隊舉行2026年下半年入伍新兵開訓動員大會。官兵們整齊列隊，精神飽滿、鬥志昂揚。加油，新戰友！
 


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