監委人事　藍黨團：不適任的人選一律不支持

許宇甄。(中評社資料圖) 中評社台北9月28日電／對於“監察院”人事同意權案，黨團書記長許宇甄今天表示，明天將在黨團大會討論、凝聚共識，目前不預設表決結果，但審查標準絕不退讓，不適任的人選一律不支持，“沒有政治交換，更不會為任何人放水”。



許宇甄指出，“總統”依法享有“監察委員”提名權，“立法院”也有審查及否決的權力，並非“總統”送出名單，“國會”就必須全盤接受。嚴格檢視被提名人是否適任，是“立法院”應履行的“憲政”職責，也是對人民負責。



對於“監察院”近年表現，國民黨團有諸多質疑，外界也長期批評，“監察院”處理不同政黨及案件時，監督力道並不一致。“監委”掌握調查、糾正、彈劾等職權，若缺乏專業、獨立性與公正立場，人民如何相信監察權能夠超然行使？



許宇甄強調，黨團不會只看被提名人的頭銜是否亮眼，更不會迫於政治壓力而放寬要求，將逐一檢視其資格、專業能力、操守與過往言行，確認能否超越政黨立場，獨立履行職務。



許宇甄表示，國民黨團對“監察院”體制改革有自身主張，在現行“憲政”制度下，“立法院”就有責任做好人事審查。黨團明天會作出最後決定，但不支持不適任人選的原則不會改變。她強調，“監委”職位不該成為政治酬庸，國民黨團會嚴守標準，替人民把關。