戈壁鑄盾！中國空軍某部官兵開展對空抗擊訓練

中評社北京9月29日電／弓滿弦張 戈壁鑄盾——中國空軍某部對空抗擊訓練見聞



來源：解放軍報



初秋，正在野外執行駐訓任務的空軍某部官兵，機動數十公里抵達陌生地域，展開一場對空抗擊訓練。



“立即占領陣地，完成戰鬥準備！”戈壁灘上，急促的警報聲驟然響起，多台裝備車輛按戰鬥編組快速行動。架設天線、起竪導彈、校准參數……號手們熟練作業、默契配合，各戰鬥單元迅速展開。



“多批目標抵近！”雷達方艙內，技師汪龍緊盯屏幕上的回波信號，指尖在面板上快速操作，牢牢鎖定目標蹤跡並及時上報“敵”情。



方艙外，黃沙撲面；方艙內，氣氛緊張。雷達屏幕上，目標信號短暫閃爍後突然消失。汪龍屏氣凝神，按照既定部署切換搜索方式，持續捕捉目標信號。



“戈壁灘環境複雜，沙塵、強日照叠加，給裝備穩定性、號手操作精度帶來不小考驗。”該部領導介紹，此次訓練旨在充分發揮惡劣環境的“磨刀石”作用，全程按照實戰標準設置訓練課目、臨機導調特情，重點檢驗部隊在複雜條件下的機動作戰能力。



“‘敵’機一批兩架，正向我陣地襲來！”汪龍再次捕捉到來襲目標蹤跡，並保持穩定跟蹤。各作戰單元弓滿弦張，耐心等待發射時機。沒想到，“敵”機突然釋放干擾彈，目標信號隨即再次從屏幕上消失。



“目標施放干擾，我陣地已暴露。”綜合分析對方戰術動作後，指揮員判斷：這是“敵”先遣偵察兵力，意在探明我方部署。緊接著，他下達指令：“各模塊按預定方案編組，迅速向預備陣地轉移！”

