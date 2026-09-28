中美元首交換意見　中方朝鮮半島立場不變

外交部發言人郭嘉昆（中評社資料圖） 中評社北京9月28日電／9月28日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時表示，中方在朝鮮半島問題上的立場和政策保持連續性、穩定性。



有記者提問，中國外交部在發布中美元首會晤內容時表示，兩國元首就朝鮮半島問題交換了意見，能否請發言人介紹一下詳細內容？



郭嘉昆表示，此訪期間，中美元首就共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。中方在朝鮮半島問題上的立場和政策保持著連續性、穩定性。