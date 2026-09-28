雷倩看中美8項成果共識：遊戲規則正在改變

中評社台北9月28日電／中國國家主席習近平日前對美國進行國事訪問，並與美國總統特朗普舉行會談。儘管此次峰會未出現外界原先期待的“重大單一協議”，但雙方仍達成8項成果共識，涵蓋中美關係定位、經貿、人工智慧、禁毒執法及國際事務等領域。前“立委”雷倩27日認為，若只看具體協議內容，可能低估這次會面的意義；真正值得注意的是，中美在議題設定、磋商機制與未來國際秩序上的互動方式已出現變化，“未來的遊戲規則，以及誰來寫遊戲規則，正在慢慢改變”。



中時新聞網報導，雷倩在中天節目《國際直球對決》中表示，8項共識前幾項最值得注意之處，在於中美逐漸確立新的互動模式。她指出，過去特朗普在許多國際場合展現強烈的“美國優先”立場，但此次從議題設定、解決方案到後續處理機制，都可以看到中美雙方共同提出主張，甚至共同設定接下來要如何處理問題。



雷倩認為，這次成果雖未具體處理台灣等所有敏感議題，但從雙方建立的磋商架構，仍可看出未來若要討論這些重大問題，中美之間已逐步形成新的互動模式。她形容，這是一種“新型的大國關係”，雙方即使各有立場與堅持，也不再只是單方面設定議程，而是透過你來我往的方式磋商。



她並以此次雙方共同回顧中美在二戰期間曾為盟友為例指出，若把近期國際場合中各國對二戰後國際秩序的不同主張放在一起觀察，可以發現，中美即使目前互動氣氛相對友善、具建設性，但彼此仍有各自的戰略利益，關鍵就在於雙方如何在分歧之下繼續協商。



至於經貿議題，雷倩指出，外界可能將焦點放在“300億美元”對等降稅安排，以及部分經貿措施延長等具體細節，但她認為，更重要的是背後已形成貿易、投資等制度化磋商機制，而且相關內容並非元首會面當天才突然提出，而是經過雙方團隊多輪談判後，再交由兩國領導人確認。



雷倩因此認為，表面上看，這次習特會可能沒有一紙足以震撼全球的重大協議，但在兩國元首峰會中，“形式就是實質”，雙方願意共同確認議題、建立機制並安排後續磋商，本身就具有政治意義。



她進一步表示，真正值得觀察的不是8項共識究竟有多長，而是中美未來處理重大國際問題時，誰有能力提出議題、誰參與制定規則，以及最終由誰共同塑造秩序。她認為，從此次峰會透露的訊號來看，“未來的遊戲規則和誰來寫遊戲規則，正在慢慢地改變”。