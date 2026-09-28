中方：願同美方開展人工智能等領域對話溝通

中評社北京9月28日電／9月28日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時表示，中方願同美方通過人工智能政府間對話等渠道保持溝通交流。



據北京青年報報導，有外媒記者提問，中美峰會的成果之一是雙方同意建立人工智能對話機制，其中包括針對人工智能相關突發事件的溝通渠道。在中方近期成立人工智能國際合作組織之前，中國一直支持在人工智能領域開展多邊合作，主張採取更全面的方案，包括制定倫理準則、建立相關流程，確保人工智能處於人類管控之下等等。而美方的立場更偏向有限方案，僅聚焦人工智能安全，以及特定主體之間的預警機制。目前看來，中美這一新機制似乎更多地體現了美方的思路。請問發言人，中國是否正在調整自身在國際人工智能治理上的立場？這一雙邊機制是否足以構成全球人工智能治理的框架？



郭嘉昆表示，中方始終秉持建設性負責任態度參與人工智能全球治理，持續不斷貢獻中國方案。中方一貫主張應當堅持發揮聯合國主渠道作用，構建公正合理的全球人工智能治理體系。



“同時我們也願同美方通過人工智能政府間對話等渠道保持溝通交流。這既是促進全球人工智能向善普惠發展的重要路徑，也是構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係的應有之義。”郭嘉昆說。