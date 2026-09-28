組建參院黨團　法國極右翼政黨瞄准總統選舉

2022年4月24日，法國極右翼政黨國民聯盟候選人瑪麗娜·勒龐在巴黎出席選舉後的集會。（新華社資料圖片） 中評社北京9月28日電／在法國27日舉行的參議院選舉中，極右翼政黨國民聯盟首次獲得足夠席位，得以組建參議院黨團。據法國媒體報導，這一突破被該黨視作入主愛麗舍宮前的“最後一步”。整體而言，組建黨團有利於國民聯盟在參議院擴大影響力，但暫未從根本上改變法國政治格局。



據新華社報導，法國定於明年4月18日舉行總統選舉。在參加大選第一輪投票的多名候選人中，國民聯盟候選人瑪麗娜·勒龐已連續數月在民調中獲得最高支持率。27日參議院選舉結果尚未正式公布，她就在社交媒體上發帖稱，國民聯盟取得“歷史性勝利”，“結果超出我們預期，是全面性突破，證明國民聯盟在全國日漸受歡迎”。



法國參議院共348席，參議員任期6年，每三年改選約半數席位，本次改選178席。據多家媒體報導，國民聯盟在參議院原先僅有3席，此次選舉中又收穫9席，加上其盟友“共和國右翼聯盟”本次贏得兩席，國民聯盟在參議院將實際控制14席。



國民聯盟主席巴爾代拉27日晚在社交媒體宣布，該黨將與“共和國右翼聯盟”組建參議院黨團，這在國民聯盟歷史上系首次。



由於保守派政黨長期控制參議院，這次選舉結果不會從根本上改變法國政治格局。然而，對國民聯盟來說，在參議院取得的突破兼具象徵和實際意義。組建黨團將增大該黨在參議院的影響力，其議員能夠獲得更長發言時間、更多資源，以及更多地參與議程設置。



法國議會兩院議員可組建黨團，黨團在立法工作中扮演關鍵角色。參議院（上院）黨團須至少包含10名參議員，國民議會（下院）黨團須至少包含15名國民議會議員。當前，國民聯盟黨團是下院規模最大的黨團。



參議院選舉結果反映今年3月市鎮選舉後的地方政治格局。法國參議員並非由選民直接投票選舉產生，而是由包括市長等地方官員在內的數萬名選舉產生的官員投票決定。市鎮選舉每六年舉行一次，選出全國約3.5萬個市鎮的市長等地方官員。



法國媒體認為，這次參議院選舉有兩點值得特別關注。一是國民聯盟的地方根基明顯擴大，在一些地方獲得的票數達到2020年上次市鎮選舉時的5倍。二是激進左翼政黨“不屈的法蘭西”雖然首次贏得一個參議院席位，但地方基礎依然薄弱。該黨領導人讓－呂克·梅朗雄也是明年總統選舉候選人，目前在民調中所獲支持率較高。



德新社報導認為，勒龐究竟能否贏得明年的總統選舉，不僅取決於最終與哪位候選人對決，還取決於法國最高法院對其挪用公款案的終審裁決。勒龐2025年3月31日被法國一家法院判處挪用公款罪名成立，處以4年監禁，其中兩年緩刑，兩年戴電子手銬在監外執行。勒龐還被判處5年內不得參選公職，這一判決立即生效。被定罪後，勒龐稱判決帶有政治動機，目的是將她從下屆大選中“除名”。今年7月，勒龐宣布參加明年大選，稱計劃向最高法院提出上訴。