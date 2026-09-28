亞運會　國羽時隔36年重返男雙決賽

中評社香港9月28日電／28日，愛知·名古屋亞運會羽毛球項目結束各單項半決賽的爭奪，國羽時隔36年再進亞運男雙決賽，同時在女雙和混雙項目中闖入決賽。



男雙賽場，中國組合梁偉鏗／王昶對陣印度尼西亞組合阿爾菲安／菲克里。首局“梁王”組合進入狀態很快，以21：17取勝。次局印尼組合以21：13扳平大比分。決勝局中，“梁王”組合頂住壓力，以21：9鎖定決賽入場券。國羽上一次晉級亞運會男雙決賽，還要追溯到1990年北京亞運會。



新華社報道，賽後，梁偉鏗表示，這一場兩人戰術體系很明確，儘量和對方相持住，“第三局我們也是想辦法拉回到我們自己的節奏上”。



“梁王”組合的決賽對手是另一對印尼組合卡爾南多／馬丁，後者在半決賽中爆冷擊敗世界排名第一的韓國組合金元浩／徐承宰。



女單半決賽上演世界排名前四之間的對決。世界排名第四的中國選手陳雨菲以0：2不敵世界排名第一的韓國選手安洗瑩，世界排名第二的中國選手王祉怡也以0：2負於世界排名第三的日本選手山口茜。陳雨菲、王祉怡並列收穫銅牌。



面對安洗瑩，陳雨菲首局以5：21脆敗，次局也未能扭轉被動局面，以12：21不敵對手。“今天恢復不是特別好，身體上有點累。最主要還是整體實力厚度不如對手，在場上出現問題的時候沒有辦法很好地去解決。”陳雨菲賽後復盤說，在帶傷出戰的情況下，已經比較滿意自己本屆亞運會的表現。



王祉怡與山口茜在女團決賽中剛交過手，當時王祉怡以2：1逆轉取勝。此番再度對決，王祉怡以11：21、20：22不敵對手。



國羽女雙組合劉聖書／譚寧、混雙組合蔣振邦／魏雅欣分別戰勝對手，晉級決賽。世界排名第一的中國混雙組合馮彥哲／黃東萍0：2不敵印度尼西亞組合西亞納維／馬爾瓦，無緣決賽。