【
大
中
小
】 【
打 印
】
國泰暫停往返迪拜利雅得客運至明年1月31日
http://www.CRNTT.com
2026-09-28 17:14:34
中評社香港9月28日電／國泰航空今日宣布，鑑於中東局勢最新發展，往返迪拜及利雅得的客運航班將會暫停服務至明年1月31日，國泰將會為受影響旅客提供靈活票務安排，包括重新預訂機票、更改航點或退票。
國泰航空還表示，將繼續密切關注中東局勢最新發展。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國泰航空上半年載客1600萬人次 盈利大增
(2026-08-05 17:48:53)
國泰下周四起下調部分航線燃油附加費
(2026-07-08 16:51:24)
國泰往倫敦航班上周六曾中斷通訊 安全無影響
(2026-07-08 16:36:56)
國泰取消下月中至6月底2%航班 快運減6%
(2026-04-12 08:54:48)
首批內地學員圓機師夢 國泰冀吸引更多人才
(2025-07-29 17:52:31)
國泰客機周日啟德上空低飛演示
(2025-03-27 16:25:23)
國泰航空：重建之路已完成 股價逆市飆8%
(2025-01-10 13:24:44)
國泰機椅背風波 業界：各方需反思
(2024-09-24 12:06:40)
民航處：國泰A350符合歐航局適航要求
(2024-09-07 12:45:47)
國泰空客A350引擎零件故障取消24對航班
(2024-09-03 16:26:13)