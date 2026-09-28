國泰暫停往返迪拜利雅得客運至明年1月31日

中評社香港9月28日電／國泰航空今日宣布，鑑於中東局勢最新發展，往返迪拜及利雅得的客運航班將會暫停服務至明年1月31日，國泰將會為受影響旅客提供靈活票務安排，包括重新預訂機票、更改航點或退票。



國泰航空還表示，將繼續密切關注中東局勢最新發展。