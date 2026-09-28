李振廣：警惕日本填補美國戰略真空干預台灣

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月28日電（記者 黎人愷）北京聯合大學台灣研究院院長李振廣28日在第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話上發言時表示，中美元首達成的系列共識，對島內“台獨”勢力形成了較大衝擊，在一定程度上有助於壓制“台獨”勢力的發展。隨著美國在西太平洋地區進行戰略收縮，日本正在表現出填補美國留下的戰略真空，從而更加積極地走向前台，並在台灣問題上扮演更加重要的角色，並成為影響兩岸關係發展的重要外部因素。



中國國家主席習近平23日至25日訪問美國，與美國總統特朗普達成八點共識。李振廣表示，今年中美元首達成的一系列共識，對島內“台獨”勢力形成了較大衝擊，在一定程度上有助於壓制“台獨”勢力的發展。



李振廣分析，從中美關係角度看，這反映出美國在台灣問題上存在一定程度的“力不從心”。一方面，美國正在進行全球戰略收縮，繼續維持其全球影響力面臨越來越大的壓力；另一方面，特朗普明確表示不願意“飛9500英里為‘台獨’而戰”，美國距離台灣遙遠，美國明白一旦發生衝突將面臨一個實力強大的對手，美國自身也缺乏足夠把握。基於這些因素，美國對台灣問題作出相對理性的政策選擇，這也是過去一年來特朗普政府對台政策變化背後的重要邏輯。



李振廣提到，除了特朗普本人不願意為“台獨”而戰，以及美國對中美關係的理解出現新的變化外，也應冷靜看到，特朗普的對台思路尚未在美國政府內部得到全面貫徹。特朗普可以更換自己不認同的高級官員，但美國龐大的行政體系尤其是中下層政策執行機構，對特朗普政策的執行可能存在差異，甚至可能與特朗普的政策理念相反。



李振廣指出，儘管美國對台政策的大框架在特朗普時期總體保持穩定，但在具體執行層面可能出現不協調甚至滯後的情況。美國政府內部仍有一批秉持冷戰思維的政策執行者，他們仍將台灣視為牽制和阻撓中國大陸發展的工具，阻止兩岸統一的力量依然較強，並對美國對台政策產生實質性影響，甚至可能造成政策層面的偏離。



李振廣認為，對於這一因素不能低估。例如近年來，美國在台協會負責人穀立言持續推動所謂“豪豬”論、“蜂巢”概念等主張，甚至提出推動台灣大幅增加軍費、強化軍事準備等。這些政策主張顯然可能與特朗普本人的政策理念存在背離，也可能對台海穩定構成更加直接的現實影響。因此，不能簡單認為特朗普的想法就一定能夠完整轉化為美國政府的實際政策。

