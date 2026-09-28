蘇巧慧被踢爆博士爭議 童仲彥：誤植？誰信？

中評社台北9月28日電／民進黨新北市長參選人蘇巧慧被踢爆博士爭議，蘇27日晚受訪稱“從沒有說過自己是博士”，李四川競選辦公室28日表示，直到今早上，“立法院”第九屆“立委”的英文官網，蘇巧慧仍自稱是賓州大學法學博士“SJD, University of Pennsylvania”，直接打臉蘇巧慧謊言。前台北市議員童仲彥表示，蘇從沒說自己是博士？碩士以上這行看不懂？列第一行？首行是多的？是誤植？誰信？



中時網報道，李四川競選辦公室指出，“立法院”前院長游錫堃昨晚在臉書發文指出，有關“立法委員”的學歷，“立委”怎麼寫，“‘立法院’就怎麼登”，此話直接重重打臉蘇巧慧，若依照游的說法，代表蘇巧慧第九屆英文官網上的履歷，就是蘇巧慧自己填寫，因此才會憑空出現蘇巧慧從未擁有的賓州大學博士學歷，“蘇巧慧已成游錫堃認證謊報學歷的假博士。”



國民黨新北市長參選人李四川今（28）日表示，他不是當事人，要由蘇巧慧委員自己好好說明，為什麼學歷上會這樣寫？也希望民進黨不要雙標。李四川說，前“立法院長”游錫堃院長也說，“立法委員”的學歷，都是“立委”自己寫，“立法院”才去公布。這幾天看民進黨一直攻擊蔣萬安市長的學歷，也希望民進黨不要雙標，對於蘇巧慧卻一聲也不吭。



民進黨新北市長參選人蘇巧慧28日到桃園，對於學歷爭議，蘇巧慧回應，自己各項公開資料顯示，從開始參選到當選“立委”，登載的都是美國賓州大學的法律碩士，也是法學博士SJD的候選人，這項資料非常清楚，真的也沒有什麼好說的，沒有必要糾結做文章。蘇巧慧強調，因為所有資料公開可查，並沒有說自己是博士。



對此，前台北市議員童仲彥在臉書表示，蘇從沒說自己是博士？碩士以上這行看不懂？列第一行？首行是多的？是誤植？誰信？鬥蔣意在蘇？原來又是民進黨內鬥？埋得很深？