周錫瑋：中美元首會晤給“台獨”敲響警鐘

旺旺集團副董事長周錫瑋（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月28日電（記者 王教仁）旺旺集團副董事長周錫瑋28日在上海舉行的2026旺旺孝親公益音樂會現場接受中評社採訪表示，中美元首會晤給台灣島內“台獨”勢力敲響警鐘，也向日本傳遞了明確信號：應順應和平合作大勢，不要對中國內政和主權有非分之想。



近日中美元首舉行會晤，中方強調，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



對此，周錫瑋表示，台灣民眾首先必須認清國際形勢的發展變化。中美兩個大國將在世界性問題上展開合作，成為戰略穩定的夥伴，台灣應該順應這一大勢，其中最重要的信息就是“一個中國原則是確定的”。



周錫瑋認為，美國處理國際事務也需要同中國合作。此次中美元首會晤及雙方的相互肯定，對台灣島內推動“台獨”的人而言，是一個非常響亮的警鐘，“該醒過來了”。



周錫瑋指出，過去一些人存在錯誤認知，希望通過依靠美國謀求“台獨”，但“倚美謀獨”的想法不可能成功。中國和中華民族已經日益強大，台灣同胞應當同大陸同胞加強合作，共同推動中華民族復興。



談及日本首相高市早苗日前訪問美國，中日領導人訪美接待規格反差，周錫瑋認為，美方有關安排意在向日本傳遞信號，不要再製造事端，不要影響和破壞中美兩個大國處理全球性事務。



周錫瑋指出，高市早苗沒有看清當前世界的需要。他認為，日本需要承認和反省過去所犯的錯誤，重新走向和平，而不是推行擴張軍事力量的政策。他強調，日本應當吸取歷史教訓，對於中國的內政和主權，不應再有任何非分之想。日本如果不能改變態度，仍然採取錯誤政策，將繼續面對由此帶來的後果。