孩子演給孩子看　孝親音樂會滬上開唱

2026旺旺孝親公益音樂會（中評社 王教仁攝） 旺旺集團副董事長蔡紹中（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月28日電（記者 王教仁）近300組親子、逾千名觀眾28日齊聚上海東方藝術中心，參加2026旺旺孝親公益音樂會。活動以“孩子演給孩子看”為特色，用童聲、情景表演和互動體驗，讓孝親走入家庭日常。



本次活動由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團、旺旺文教基金會聯合主辦，也是“首屆兩岸創新發展周”配套活動。音樂會以“感恩生孝心，旺氣自然來”為主題，現場同時設置“愛的體驗區”，讓親子家庭通過遊戲完成孝親任務。



旺旺集團副董事長蔡紹中致辭表示，旺旺孝親獎自2016年創辦以來，持續面向社會征集照片、影像、歌詞、歌曲、詩詞等孝親作品，倡導及時表達愛、以行動踐行孝心。今年活動不再以比賽、評獎為主要形式，而是通過公益音樂會與沉浸式體驗傳播孝親文化。



蔡紹中指出，不同人生階段有不同的孝親方式。年少時認真學習、做好自己的事情，成年後立業顧家、陪伴父母，父母年長後幫助他們適應新的生活，都是孝心的體現。他說，孝親文化是兩岸共同的中華傳統文化根基，希望通過公益活動拉近兩岸同胞的情感距離。



整場音樂會時長約90分鐘，共有10個節目，近八成節目加入情景表演。孩子們在歌唱之外參與角色和故事演繹，將親子相處中的叮嚀、陪伴和未曾說出口的感謝搬上舞台。



開場節目《孝・穿越千年》中，身穿漢服的孩子誦讀《三字經》，以竹簡傳遞孝道文化。掃地僧煙台夢想合唱團演唱《爸爸的摩托車》《老寶貝》和為本次音樂會創作的《有你真好》；小石頭和孩子們帶來《聽媽媽的話》《別催我長大》。多首節目取材於歷屆旺旺孝親獎征集作品。