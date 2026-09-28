孝親音樂會前闖十關　孩子把愛做出來

孩子們共同用拼圖拼出感恩（中評社 王教仁攝） “自己事能自理”關卡孩子們排隊學叠衣（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月28日電（記者 王教仁）折衣服、拼出“感恩”、寫下十年後想對父母說的話，來自上海多所學校的中小學生28日，在上海東方藝術中心“愛的體驗區”，拿著孝親通行證穿行十道關卡，每完成一項任務，便蓋下一枚印章。



“愛的體驗區”是2026旺旺孝親公益音樂會的配套活動。現場，近300組親子家庭、逾千名觀眾來到上海東方藝術中心。音樂會開始前，來自不同學校的孩子在十道關卡間穿行，把一句感謝、一件家務和一次主動表達，逐一蓋進手中的通行證。



歌劇廳外的長廊上，一隊身穿校服的孩子在卡通人物立牌前排起長隊。領取通行證後，他們先與旺仔形象合影，將照片收入通行證，再帶著這本紅色小册子走向下一關。



第二關名為“寫下愛”。孩子領取心願卡，寫下想在十年後對父母說的話，隨後把卡片裝入透明膠囊，投入時光膠囊裝置。面對“寫了什麼”的追問，一名孩子將答案藏了起來：“保密，十年後再開箱。”



幾步之外，白色書寫墻前圍著一群孩子。有人畫下一家人牽手的模樣，有人添上笑臉和愛心，也有人用彩筆寫下“我愛爸媽”。這一關對應“視父母如知己”，孩子需要畫出家庭生活中的一個瞬間，並補上一句想對父母說的話。



“自己事能自理”關卡的桌面擺著不同顔色的衣服。工作人員拿起一件衣服展開示範，孩子們在桌前依次等候，需要在60秒內完成叠衣服、捶背或清掃小角落中的一項任務。三年級的高同學說，自己平時會幫父母擦桌子、拖地，他覺得這些遊戲“不是死板地教育我們，而是用遊戲的方式教我們更好地理解父母的用心”。



“家務事勤幫忙”則把父母一天的生活擺在孩子面前。參與者抽取“爸媽的一天”任務卡，將卡片上的工作、做飯、接送和整理家務等內容，放到24小時時鐘對應的位置。孩子由此需要回想，自己上學、寫作業或休息時，父母正在忙些什麼。