龐溟：中美磋商積極正面　貿易休戰利好香港

香港貿易發展局研究總監龐溟（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月28日電（記者 盧哲）香港貿易發展局研究總監龐溟28日就中美經貿關係的最新進展回答記者提問時表示，中美雙方只要保持雙向溝通並確立機制，經貿關係風險依然可控；中美積極正面的磋商結果，將有助促進全球經貿、包括香港與全球商務關係和營商信心，對香港等經濟體都有好處。



當地時間2026年9月23日至25日，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。20日至23日，中美經貿團隊在美國紐約和華盛頓舉行經貿磋商，取得積極共識，為兩國元首會晤貢獻了經貿領域的成果。雙方同意將吉隆坡經貿磋商聯合安排延期至2027年1月10日，並達成約300億美元商品對等降稅安排，各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。



龐溟認為，相比具體的磋商成果，更重要的是雙方傳遞出溝通機制建立的信號，對於包括香港在內的全球經濟體都是好事。



龐溟強調，中美雙方保持更高層面的對話與溝通，兩國領導人在今年餘下時間仍有兩次會面機會；此外，雙方在經貿委員會、投資委員會及人工智能相關對話中亦將持續保持溝通。“只要有這個對話渠道，對商業、商務出口及經貿等領域的不確定性是可以控制的，能起到相當積極的作用。”



在回答關於美國貿易政策對香港出口影響的提問時，龐溟援引數據指出，香港對美國出口占總出口大約6%。今年7月，美國對來自中國內地、香港等多個貿易夥伴的進口貨品加征12.5%的《301條款》關稅，儘管如此，2026年首八個月香港對美國的出口仍按年上升63.4%。



龐溟分析稱，儘管最新的《301條款》關稅措施為企業帶來一定程度的不確定性，但預期對香港出口的直接影響有限。香港向美國出口的產品中，有一大部分獲關稅豁免，尤其是科技及電子產品。



龐溟表示，中美領導人於9月會面後，雙方同意延長貿易休戰協議至2027年1月，為市場帶來一段穩定期，有助於降低未來數月進一步升級關稅措施的風險。雙方維持持續的政策對話，令雙邊貿易緊張局勢進一步緩和。



他指出，貿易休戰期的延長減少了商家的不確定性，為進出口商提供了更加清晰的營運窗口。香港作為全球供應鏈的重要平台和樞紐，有望在休戰窗口期內繼續發揮連接內地與全球市場的橋梁作用。



龐溟同時提醒，大宗商品價格波動及地緣政治局勢仍存在不確定性，可能影響香港出口的實際增長情況。但他強調，中美雙方只要保持磋商溝通，關係就會保持可控，中美積極正面的磋商結果有利於營商信心及氣氛。