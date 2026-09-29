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也門胡塞武裝稱24小時內遭沙特空襲26次
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2026-09-29 08:10:51
中評社北京9月29日電／央視新聞報道，當地時間9月27日，也門胡塞武裝稱，過去24小時內，沙特阿拉伯戰機對也門5個省發動26次空襲。也門政府軍方面則表示，過去3天對胡塞武裝軍事目標實施了數百次打擊。胡塞武裝軍事發言人葉海亞·薩雷亞當日在社交媒體發表聲明稱，自本輪衝突升級以來，沙特發動的空襲和導彈襲擊已達1085次。
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